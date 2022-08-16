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Semana de decisão

Copa do Brasil promete jogos emocionantes na volta das quartas de final

Relembre com o está a situação de cada confronto decisivo que irá acontecer nesta semana. Os jogos de volta das quartas de final irão definir os semifinalistas do torneio que é um dos mais cobiçados do Brasil
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 ago 2022 às 11:00

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 11:00

A cobiçada taça da Copa do Brasil
A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Após mais de 90 times nas fases iniciais da competição, a Copa do Brasil parte para a fase onde seleciona os quatro melhores, e na sequência, os finalistas da competição que tem o maior valor em premiação do país.
Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Atlético-GO, Athletico-PR e Flamengo, América-MG e São Paulo entram em campo para decidir quem avança na disputa nacional.  Nos jogos de ida, poucos gols foram comemorados nas partidas. A expectativa para as partidas decisivas é de mais gols, considerando que na última rodada do Brasileirão, os clubes da disputa pouparam atletas titulares para chegarem com força total na Copa do Brasil.

AS PARTIDAS

O duelo de abertura será na quarta-feira (17) entre Fluminense e Fortaleza. O Tricolor Carioca chega com vantagem na disputa, já que no jogo inicial venceu por 1 a 0 na casa dos adversários. Para a decisão no Maracanã, às 20h, o clube contará com o apoio de sua torcida, diante de um Fortaleza embalado após vitória no clássico contra o Ceará.

QUANDO É CORINTHIANS E ATLÉTICO GOIANIENSE PELA COPA DO BRASIL?

Ainda na quarta, mas às 21h30, Corinthians e Atlético-GO medem forças na Neo Química Arena, em São Paulo. No jogo da ida, o Dragão venceu por 2 a 0, jogando com certa tranquilidade em casa. O Timão foi derrotado no Dérbi contra o Palmeiras, após um gol contra de Roni. O desafio para o clube paulista será acalmar a mentalidade, já que foi recentemente eliminado da Libertadores pelo Flamengo, e ainda perdeu para o maior rival na rodada do fim de semana. Os goianos vêm de empate contra o Botafogo e precisarão administrar a vantagem. Jogando diante dos fiéis corintianos, o Atlético deve contar com seu elenco titular para a partida.

QUAL O HORÁRIO DE ATHLÉTICO-PR E FLAMENGO PELA COPA DO BRASIL?

Na mesma noite, também às 21h30, o Athletico-PR recebe o Flamengo na Arena da Baixada. Na partida de ida, os clubes ficaram no 0 a 0 em um jogo sem grandes emoções. Porém, para a decisão, o favoritismo pesa à favor do Rubro-Negro Carioca, que na rodada do fim de semana, pelo Brasileirão, usou o elenco reserva e goleou o time de Felipão por 5 a 0. O clube do Paraná vira a chave para a Copa do Brasil, e deve jogar com mais cautela diante de sua torcida se quiser avançar para a semifinal.
Fechando os jogos das quartas de final, na quinta-feira (17), o América-MG recebe o São Paulo no Independência, em Belo Horizonte. No primeiro embate, os paulistas venceram por 1 a 0 no Morumbi, e devem chegar com força total em Minas Gerais. Os mineiros, por sua vez, terão de usar a inteligência e aproveitar o fator casa para tentar reverter o resultado e garantir a classificação.

CONFIRA ABAIXO OS HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS

  • QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

    Fluminense x Fortaleza (Maracanã, RJ)
    Data:     17/08
    Horário: 20h
    Onde assistir: Amazon Prime

    Corinthians x Atlético-GO (Neo Química Arena, SP)
    Data: 17/08
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (SP), Premiere e SporTV

    Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada, PR)
    Data: 17/08
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta, Premiere e SporTV

    América-MG x São Paulo (Independência, MG)
    Data: 18/08
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

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