Copa do Brasil promete jogos emocionantes na volta das quartas de final

Após mais de 90 times nas fases iniciais da competição, a Copa do Brasil parte para a fase onde seleciona os quatro melhores, e na sequência, os finalistas da competição que tem o maior valor em premiação do país.
Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Atlético-GO, Athletico-PR e Flamengo, América-MG e São Paulo entram em campo para decidir quem avança na disputa nacional. Nos jogos de ida, poucos gols foram comemorados nas partidas. A expectativa para as partidas decisivas é de mais gols, considerando que na última rodada do Brasileirão, os clubes da disputa pouparam atletas titulares para chegarem com força total na Copa do Brasil.
AS PARTIDAS
O duelo de abertura será na quarta-feira (17) entre Fluminense e Fortaleza. O Tricolor Carioca chega com vantagem na disputa, já que no jogo inicial venceu por 1 a 0 na casa dos adversários. Para a decisão no Maracanã, às 20h, o clube contará com o apoio de sua torcida, diante de um Fortaleza embalado após vitória no clássico contra o Ceará.
QUANDO É CORINTHIANS E ATLÉTICO GOIANIENSE PELA COPA DO BRASIL?
Ainda na quarta, mas às 21h30, Corinthians e Atlético-GO medem forças na Neo Química Arena, em São Paulo. No jogo da ida, o Dragão venceu por 2 a 0, jogando com certa tranquilidade em casa. O Timão foi derrotado no Dérbi contra o Palmeiras, após um gol contra de Roni. O desafio para o clube paulista será acalmar a mentalidade, já que foi recentemente eliminado da Libertadores pelo Flamengo, e ainda perdeu para o maior rival na rodada do fim de semana. Os goianos vêm de empate contra o Botafogo e precisarão administrar a vantagem. Jogando diante dos fiéis corintianos, o Atlético deve contar com seu elenco titular para a partida.
QUAL O HORÁRIO DE ATHLÉTICO-PR E FLAMENGO PELA COPA DO BRASIL?
Na mesma noite, também às 21h30, o Athletico-PR recebe o Flamengo na Arena da Baixada. Na partida de ida, os clubes ficaram no 0 a 0 em um jogo sem grandes emoções. Porém, para a decisão, o favoritismo pesa à favor do Rubro-Negro Carioca, que na rodada do fim de semana, pelo Brasileirão, usou o elenco reserva e goleou o time de Felipão por 5 a 0. O clube do Paraná vira a chave para a Copa do Brasil, e deve jogar com mais cautela diante de sua torcida se quiser avançar para a semifinal.
Fechando os jogos das quartas de final, na quinta-feira (17), o América-MG recebe o São Paulo no Independência, em Belo Horizonte. No primeiro embate, os paulistas venceram por 1 a 0 no Morumbi, e devem chegar com força total em Minas Gerais. Os mineiros, por sua vez, terão de usar a inteligência e aproveitar o fator casa para tentar reverter o resultado e garantir a classificação.
CONFIRA ABAIXO OS HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS
- QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
Fluminense x Fortaleza (Maracanã, RJ)
Data: 17/08
Horário: 20h
Onde assistir: Amazon Prime
Corinthians x Atlético-GO (Neo Química Arena, SP)
Data: 17/08
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP), Premiere e SporTV
Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada, PR)
Data: 17/08
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, Premiere e SporTV
América-MG x São Paulo (Independência, MG)
Data: 18/08
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere e SporTV