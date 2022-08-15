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Goleada

Cariacica vence equipe da Serra no desafio de Seleções de Futsal Feminino

No desafio inédito de seleções municipais, realizado neste último sábado (13) em Bento Ferreira, Cariacica goleou a equipe da Serra e levantou a taça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 15:32

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 15:32

Seleção de Cariacica levou o prêmio de R$ 2 mil reais
Seleção de Cariacica levou o prêmio de R$ 2 mil reais Crédito: Edinalva Brito
No primeiro Desafio de Seleções de futsal feminino do Espírito SantoCariacica venceu Serra por 6 a 2, com gols de Giullya (2), Ananda Cola, Samara, Edlaine e Raquel Almeida. Pelo lado de Serra marcaram a capitã Duda e Gege. Como trata-se de disputa em jogo único, a equipe cariaciquense levantou a taça.
Cariacica abriu o placar com Ananda logo nos primeiros minutos. Samara ampliou driblando na frente da área e marcando para as cariaciquenses. Serra descontou com Gege, em jogada de contra-ataque. Mas no final do primeiro tempo, logo na sua primeira investida ao entrar na quadra, Edlaine ampliou para Cariacica, fechando a primeira etapa em 3 a 1.
O segundo tempo não foi diferente. Enquanto Cariacica fazia uma marcação alta e mantinha a posse de bola mais tempo, Serra continuava explorando os contragolpes, mas esbarrava na goleira Gabi. Em uma dessas investidas, Serra conseguiu uma falta na entrada da área e Duda fez o time serrano encostar no marcador. E foi então que brilhou a estrela da jovem Giullya, de apenas 16 anos, que marcou duas vezes para Cariacica e ampliando a vantagem de sua equipe.
Para fechar o marcador, Raquel acertou chute no ângulo da goleira de Serra, dando números finais à partida: Cariacica 6 x 2 Serra.

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A IMPORTÂNCIA DO DESAFIO

Para Ariane Deize, de Cariacica, valeu a experiência. “Foi incrível participar desse desafio. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre gratificante poder mostrar a força da mulher através do futebol”, disse a atleta que é advogada, e agora se prepara para disputar as finais do Estadual e também do Brasileiro de Seleções Estaduais de Futebol de Advogadas.
Já para a atleta Duda, capitã da seleção de Serra, o jogo valeu pelo resultado para a modalidade e o naipe feminino. “O jogo foi lindo, limpo, respeitoso e gostoso de ter sido jogado. Parabéns para Cariacica pela vitória em quadra, e para todas as pessoas envolvidas nesse processo. Porque fora da quadra a vitória foi de quem luta pela modalidade, por visibilidade e respeito para o futebol feminino. Seguimos nessa luta juntas”, disse a atleta, que segue agora com seus compromissos com a equipe da Associação Esportiva União.
Para Samara, capitã da equipe de Cariacica, agora é olhar para frente e mirar nos próximos desafios. “Já estamos olhando para os próximos compromissos, porque só um calendário cheio justifica o investimento. E quanto mais organização tivermos e jogos disputados nesse nível, melhor é para atrair o público e os investidores para o futebol feminino. Em breve vamos anunciar algumas novidades, que vão dar cada vez mais espaços qualificados para as mulheres que amam jogar futebol”, finalizou a atleta.
  • Seleção de Cariacica: Alessandra, Hane, Klayane, Ananda e Rafaela;
    Entraram: Gabi Rangel, Samara Furtado, Raquel Almeida, Juliana Arivabene, Rayanne Cavalcanti, Giullya Martins, Edlaine Figueiredo e Ariane Deize
    Treinador: Carlos Henrique Simões

    Gols: Giullya (2), Ananda, Samara e Raquel Almeida
  • Seleção de Serra: Mikaela, Ester, Josiane, Duda, Suzana;
    Entraram: Letícia, Kaylani, Gege. Laura, Inara, Ingrid e Ana Carla
    Treinador: Fábio Silva

    Gols: Duda e Gege

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