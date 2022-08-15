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Ginástica Artística

Rebeca Andrade fatura cinco medalhas no Campeonato Brasileiro de Ginástica

A paulista garantiu quatro ouros e uma prata na disputa realizada na Bahia. Com os resultados, ela somou mais de 110 mil pontos e se tornou uma das favoritas para a disputa do Mundial da modalidade, que será realizado em outubro, na Inglaterra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 11:15

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 11:15

A medalhista olímpica Rebeca Andrade competindo no Brasileiro
A medalhista olímpica Rebeca Andrade competindo no Brasileiro Crédito: Ricardo Bufolin | CBG
Participando do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, Rebeca Andrade faturou cinco medalhas na competição nacional. Na disputa realizada em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, a campeã olímpica garantiu quatro ouros e uma prata para ampliar sua coleção.
Rebeca conquistou o ouro ao disputar nos aparelhos de barra assimétricas e trava. Ela também garantiu o lugar mais alto do pódio no individual geral e por equipes, representando o Flamengo. Já a medalha de prata veio com o resultado no solo, ao som de Baile de Favela, de MC João, mesma trilha sonora que usou para se apresentar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No solo, a companheira de clube, Flávia Saraiva faturou o ouro e Júlia Soares ficou com o bronze.
Na disputa do Campeonato Brasileiro, Rebeca alcançou a maior somatória de 2022 entre as atletas elegíveis para o Mundial de Liverpool, na Inglaterra, que será realizado em outubro. Ao todo, a paulista somou 114,834 pontos nos dois dias de competição.

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