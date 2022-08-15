Rebeca Andrade fatura cinco medalhas no Campeonato Brasileiro de Ginástica

Participando do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, Rebeca Andrade faturou cinco medalhas na competição nacional. Na disputa realizada em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, a campeã olímpica garantiu quatro ouros e uma prata para ampliar sua coleção.
Rebeca conquistou o ouro ao disputar nos aparelhos de barra assimétricas e trava. Ela também garantiu o lugar mais alto do pódio no individual geral e por equipes, representando o Flamengo. Já a medalha de prata veio com o resultado no solo, ao som de Baile de Favela, de MC João, mesma trilha sonora que usou para se apresentar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No solo, a companheira de clube, Flávia Saraiva faturou o ouro e Júlia Soares ficou com o bronze.
Na disputa do Campeonato Brasileiro, Rebeca alcançou a maior somatória de 2022 entre as atletas elegíveis para o Mundial de Liverpool, na Inglaterra, que será realizado em outubro. Ao todo, a paulista somou 114,834 pontos nos dois dias de competição.