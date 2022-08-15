Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A fadinha brilha

Rayssa Leal conquista etapa de Seatle na Liga Mundial de Street

Em disputa nos Estados Unidos, Rayssa e Pâmela Rosa fizeram bonito na competição do Mundial. A 'fadinha' faturou o lugar mais alto do pódio e Pâmela conquistou o segundo lugar
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 ago 2022 às 09:19

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 09:19

Rayssa Leal, de apenas 13 anos
Rayssa Leal, skatista brasileira Crédito: Wander Roberto/ COB
A brasileira Rayssa Leal brilhou, neste domingo (14), ao conquistar a etapa de Seattle (EUA) da Street League Skateboarding (Liga Mundial de Skate Street). A segunda colocada também foi outra atleta do Brasil, Pâmela Rosa, e a japonesa Momiji Nishiya foi a terceira. No masculino, o japonês Yuto Horigome ficou com o título, sendo seguido pelo francês Vincent Milou e o norte-americano Chris Joslin.
Após a conquista, a medalhista olímpica publicou uma mensagem em seus perfis em redes sociais agradecendo a torcida e dedicando o título a seu pai: “Obrigada Deus. Obrigada a todos pela torcida. Essa vai para você pai Haroldo Leal. Feliz dia dos pais. Te amo”.
Se no feminino o Brasil brilhou, no masculino a participação foi mais modesta, com Felipe Gustavo ficando em 9º nas classificatórias.
A Street League Skateboarding ainda tem etapas previstas para Las Vegas, em 8 e 9 de outubro, e para o Rio de Janeiro, que receberá o Super Crown em 5 e 6 de novembro.

Veja Também

Bia Haddad perde final do WTA 1000 de Toronto, mas entrará no top 20

Primeiro brasileiro a vencer no Taiti usou prancha emprestada e surfou machucado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Estados Unidos Rio de Janeiro Skate Ouro Medalha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado que prendeu traficante Marujo se filia a partido aliado a Pazolini
Imagem de destaque
Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba
Imagem de destaque
5 benefícios da atividade física para a saúde mental

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados