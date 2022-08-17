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Novidade no manto

ES é o 9° estado que mais comprou patches da camisa do Flamengo

Clube lançou novo uniforme com patches para que torcedores incluam bandeira de seu estado na camisa e capixabas já garantiram a novidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2022 às 12:18

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 12:18

Apesar de ser nascido em São Bernardo do Campo (SP), Gabigol usou patch do Rio de Janeiro na nova camisa
Apesar de ser nascido em São Bernardo do Campo (SP), Gabigol usou patch do Rio de Janeiro na nova camisa Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
Com o lançamento do terceiro uniforme, o Flamengo anunciou outra novidade na peça. O torcedor agora pode colocar um patch com a bandeira de seu estado na camisa que faz homenagem para as arquibancadas do Rubro-Negro Carioca.
No último duelo do Brasileirão, contra o Athletico-PR, os jogadores já entraram em campo com o patch de seus respectivos estados no peito. A novidade despertou o interesse dos torcedores pelo Brasil e já se tornou um sucesso de vendas, fazendo com que o marketing do clube encomendasse mais uma remessa das peças.

QUAL ESTADO TEVE O PATCH MAIS VENDIDO PELO FLAMENGO ATÉ O MOMENTO?

De acordo com informações do ge, o patch mais vendido até agora é o do Rio de Janeiro, como era o esperado, Mas outros estados também estão na corrida pelas peças do clube carioca. Com o Espírito Santo não foi diferente, por aqui, mais de 30 torcedores já garantiram a nova peça, número que o deixa na 9° posição do ranking de patches mais vendidos. Além das compras pelo site, os capixabas também já têm a chance de garantir o terceiro uniforme nos shoppings da Grande Vitória.

PATCHES MAIS VENDIDOS PELO FLAMENGO

  1. Rio de Janeiro - 2502
  2. Pará - 159
  3. Distrito Federal - 148
  4. Sergipe - 52
  5. Bahia - 49
  6. Maranhão- 47
  7. Amazonas - 40
  8. Minas Gerais - 37
  9. Espírito Santo - 33
  10. São Paulo - 31
  11. Paraíba - 28
  12. Paraná - 20
  13. Santa Catarina - 16 
  14. Goiás - 13
  15. Mato Grosso - 13
  16. Ceará - 12
  17. Rondônia - 11
  18. Rio Grande do Norte - 11
  19. Pernambuco - 10
  20. Mato Grosso do Sul - 10
  21. Piauí - 9
  22. Rio Grande do Sul - 9
  23. Alagoas - 6 
  24. Amapá - 6
  25. Tocantins - 4
  26. Acre - 2 
  27. Roraima - 1
Fonte: GE

COMO COMPRAR O PATCH DO FLAMENGO PARA OS ESTADOS?

Para quem quiser comprar a nova camisa do clube com a bandeira de seu Estado no peito, basta ir até uma loja oficial do Flamengo, ou então comprar pelo site da fornecedora de material esportivo. A adição do patch custa R$ 29,90, e pode ser adicionada em qualquer camisa do clube, além de ter a opção de incluir mais de uma bandeira.

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