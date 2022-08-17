ES é o 9° estado que mais comprou patches da camisa do Flamengo

Com o lançamento do terceiro uniforme, o Flamengo anunciou outra novidade na peça. O torcedor agora pode colocar um patch com a bandeira de seu estado na camisa que faz homenagem para as arquibancadas do Rubro-Negro Carioca.
No último duelo do Brasileirão, contra o Athletico-PR, os jogadores já entraram em campo com o patch de seus respectivos estados no peito. A novidade despertou o interesse dos torcedores pelo Brasil e já se tornou um sucesso de vendas, fazendo com que o marketing do clube encomendasse mais uma remessa das peças.
QUAL ESTADO TEVE O PATCH MAIS VENDIDO PELO FLAMENGO ATÉ O MOMENTO?
De acordo com informações do ge, o patch mais vendido até agora é o do Rio de Janeiro, como era o esperado, Mas outros estados também estão na corrida pelas peças do clube carioca. Com o Espírito Santo não foi diferente, por aqui, mais de 30 torcedores já garantiram a nova peça, número que o deixa na 9° posição do ranking de patches mais vendidos. Além das compras pelo site, os capixabas também já têm a chance de garantir o terceiro uniforme nos shoppings da Grande Vitória.
PATCHES MAIS VENDIDOS PELO FLAMENGO
- Rio de Janeiro - 2502
- Pará - 159
- Distrito Federal - 148
- Sergipe - 52
- Bahia - 49
- Maranhão- 47
- Amazonas - 40
- Minas Gerais - 37
- Espírito Santo - 33
- São Paulo - 31
- Paraíba - 28
- Paraná - 20
- Santa Catarina - 16
- Goiás - 13
- Mato Grosso - 13
- Ceará - 12
- Rondônia - 11
- Rio Grande do Norte - 11
- Pernambuco - 10
- Mato Grosso do Sul - 10
- Piauí - 9
- Rio Grande do Sul - 9
- Alagoas - 6
- Amapá - 6
- Tocantins - 4
- Acre - 2
- Roraima - 1
Fonte: GE
COMO COMPRAR O PATCH DO FLAMENGO PARA OS ESTADOS?
Para quem quiser comprar a nova camisa do clube com a bandeira de seu Estado no peito, basta ir até uma loja oficial do Flamengo, ou então comprar pelo site da fornecedora de material esportivo. A adição do patch custa R$ 29,90, e pode ser adicionada em qualquer camisa do clube, além de ter a opção de incluir mais de uma bandeira.