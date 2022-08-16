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Não vem!

Oscar agradece Flamengo e diz: "Não foi possível concretizar nesse momento"

Meio-campista usou as redes sociais para divulgar que o negócio com o Flamengo não foi fechado. Nos últimos dias, era grande a especulação da chegada do jogador ao Ninho do Urubu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 09:32

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 09:32

Oscar estava na china e volta para o Brasil após 10 anos
Oscar estava na China e encerrou contrato com o clube local em meio as conversas com o Fla Crédito: Shangai Port/Divulgação
O meio-campista Oscar usou as redes sociais para confirmar o fim das negociações com o Flamengo. O jogador do Shanghai Port, da China, agradeceu ao time carioca pelo interesse e desejou "sorte" aos jogadores neste fim de temporada.
Em meio a um cenário complicado, com os chineses desinteressados em liberar o jogador para atuar no Brasil e com o fuso horário, o Flamengo não conseguiu acordo para contar com Oscar na reta final de 2022.
Em seu perfil oficial no Twitter, Oscar destacou o carinho dos torcedores flamenguistas, mas informou que "não foi possível concretizar nesse momento". 
"Fala galera! Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo", iniciou o jogador.
"Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos!", completou.
Sem Oscar, o Rubro-Negro praticamente encerra a janela deste meio do ano tendo concretizado o acerto com quatro reforços: o atacante Cebolinha, os volantes Vidal e Pulgar e o lateral-direito Guillhermo Varela.

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