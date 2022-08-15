Promessa do Vitória-ES, meia Kaiky é emprestado ao Botafogo

Kaiky se destacou pelo Vitória - ES no Campeonato Capixaba deste ano Crédito: Arquivo Pessoal

O meia Kaiky, de 18 anos, está de saída do Vitória-ES para defender o Botafogo. Revelado e emprestado pelo Alvianil de Bento Ferreira, o jogador foi cedido ao clube carioca por empréstimo de um ano.

Kaiky foi promovido ao time principal do Vitória nesta temporada. Contando todas as competições, o jogador disputou 12 jogos como profissional e marcou um gol. Kaiky fez parte da equipe vice-campeã do Campeonato Capixaba e conquistou a Copa Espírito Santo no segundo semestre.

No time da Capital desde os 14 anos, o meia é visto como uma jóia no Ninho da Águia. Na campanha do título da Copinha, porém, Kaiky foi pouco utilizado. Titular na estreia, o jogador fez, ao todo, cinco jogos na competição.

"Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida. Meu primeiro ano como profissional, chegar em duas finais e conseguir ser campeão em uma, é maravilhoso demais. Só tenho a agradecer a todos que me ajudaram e falar também do grupo que me abraçou. Sempre me deu todo apoio, todo suporte para eu poder evoluir e estar conseguindo essa oportunidade na minha carreira", declarou ao ge.

Kaiky, capixaba emprestado do Botafogo Crédito: Arquivo Pessoal

A promessa do Vitória, inclusive, já está no Rio de Janeiro e se apresenta ao Botafogo nesta segunda-feira. Segundo o clube Alvianil, Kaiky começará no time sub-20, mas nenhuma categoria foi especificada em contrato.

"Quando eu fiquei sabendo que iria para o Botafogo eu fiquei extremamente feliz. Estava em casa, aí o presidente do Vitória (Rodolfo do Carmo) me ligou e perguntou: 'E aí, quer ir para o Botafogo?'. Eu, sem pensar duas vezes, disse 'claro'. Estou bastante feliz e motivado para essa oportunidade."