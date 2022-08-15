Flamengo e Defensoria Pública levam pessoas em situação de rua para jogo

No último final de semana, Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 5 a 0 para os donos da casa, mas o gol mais bonito do rubro-negro carioca foi fora dos gramados. Em ação conjunta com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Nudedh), um grupo de 22 pessoas em situação de rua foram levadas ao estádio pela primeira vez.
Os participantes da ação social estão acolhidos pela Central de Recepção de Adultos e Famílias, unidade Tom Jobim, na Ilha do Governador. Além de ver o jogo, os contemplados pela ação receberam camisas do time e refeição.
O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17) para enfrentar novamente o Furacão. Desta vez a partida será válida pela Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba.