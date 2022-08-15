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Bela atitude

Flamengo e Defensoria Pública levam pessoas em situação de rua para jogo

Ação levou grupo de 22 pessoas para assistir a partida contra o Athletico Paranaense, no domingo (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 18:03

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 18:03

Flamengo tem feito diversas ações sociais, principalmente no Rio de Janeiro
Flamengo tem feito diversas ações sociais, principalmente no Rio de Janeiro Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
No último final de semana, Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 5 a 0 para os donos da casa, mas o gol mais bonito do rubro-negro carioca foi fora dos gramados. Em ação conjunta com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Nudedh), um grupo de 22 pessoas em situação de rua foram levadas ao estádio pela primeira vez.
Os participantes da ação social estão acolhidos pela Central de Recepção de Adultos e Famílias, unidade Tom Jobim, na Ilha do Governador. Além de ver o jogo, os contemplados pela ação receberam camisas do time e refeição.
O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17) para enfrentar novamente o Furacão. Desta vez a partida será válida pela Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba.

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