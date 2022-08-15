Flamengo e Defensoria Pública levam pessoas em situação de rua para jogo

No último final de semana, Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 5 a 0 para os donos da casa, mas o gol mais bonito do rubro-negro carioca foi fora dos gramados. Em ação conjunta com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Nudedh), um grupo de 22 pessoas em situação de rua foram levadas ao estádio pela primeira vez.