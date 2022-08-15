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Após vetar 'Lula' e 'Bolsonaro'

Nike veta camisas com nome Exu, Maomé e até Jesus fica proibido

Empresa atualiza customizações após perceber que palavras relacionadas às religiões de matriz africana não estavam disponíveis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:46

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:46

Nike tem se envolvido em polêmicas quanto a customização de suas camisas
Nike tem se envolvido em polêmicas quanto a customização de suas camisas Crédito: Nike/Reprodução
A ideia de usar a camisa da seleção brasileira para manifestações religiosas ou expressões de fé ganhou mais restrições nesta segunda-feira (15). A Nike atualizou a lista de termos proibidos nas personalização do uniforme do Brasil na plataforma de compra. "Exu" e "Maomé" já não podiam ser usados. Agora, a lista tem também os nomes "Jesus" e "Cristo".
A atualização por parte da empresa veio após a percepção nas redes sociais de que alguns termos das religiões de matriz africana, como "Ogum", estavam indisponíveis, enquanto "Jesus" e "Cristo" eram permitidos. "Deus", por outro lado, já estava vetado.
Em nota, a Nike alegou que "não permite customizações com palavras que possam conter qualquer cunho religioso, político, racista ou mesmo palavrões".

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A fornecedora de material da seleção informou ainda que "a falha no sistema que permitiu a customização de algumas palavras de cunho religioso está sendo corrigida", acrescentando que "reforça ainda que este sistema é atualizado periodicamente visando cobrir o maior número de palavras possíveis que se encaixem nesta regra".
O veto a Jesus causou um problema momentâneo para os fãs do atacante Gabriel Jesus, agora do Arsenal e convocado com frequência pelo técnico Tite. Ao barrar "Jesus", não foi possível inserir na personalização a maneira com a qual o jogador é identificado nas camisas oficiais: G. Jesus.
A reportagem apurou que a Nike está trabalhando para atualizar o sistema e permitir essa combinação específica.
A gama de termos vetados na personalização do site da Nike também tem "Lula" e "Bolsonaro".

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