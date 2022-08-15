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Premier League

Tuchel pode ser punido por comentários sobre árbitro após briga com Antonio Conte

Treinadores discutiram após o fim do clássico londrino entre Chelsea e Tottenham. Durante a briga, os comandantes trocaram ofensas, tiveram breve contato físico, e por fim foram expulsos do gramado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 ago 2022 às 13:26

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 13:26

Antonio Conte e Thomas Tuchel precisaram ser separados durante discussão em jogo da Premier League
Antonio Conte e Thomas Tuchel precisaram ser separados durante discussão em jogo da Premier League Crédito: Reprodução / Twitter
A Associação de Futebol da Inglaterra estuda punir Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, em razão de comentários feitos por ele sobre o árbitro Anthony Taylor em coletiva de imprensa. Depois do empate por 2 a 2 com o Tottenham, em partida marcada por um forte desentendimento entre Tuchel e o treinador adversário, Antonio Conte, o alemão disse que "talvez seja melhor" Taylor não apitar mais jogos do Chelsea.
De acordo com Tuchel, a visão de que o árbitro prejudica sua equipe é compartilhada tanto pela torcida quanto pelos jogadores "Eu não acho que apenas alguns dos torcedores pensam assim. Posso assegurar-lhe todo o nosso vestiário, cada pessoa, pensa isso", afirmou o técnico em entrevista coletiva.
Depois, reconheceu que as falas podem desencadear alguma punição. As reclamações do alemão são referentes a não marcação de uma falta de Bentancur sobre Havertz, antes do empate do Tottenham, e a falta de penalização após Cristian Romero puxar o cabelo de Cucurella antes do segundo gol do Tottenham, marcado por Harry Kane nos acréscimos.
Tuchel viveu momentos de muita irritação durante o clássico londrino. Durante o jogo, se desentendeu com Conte, em meio a gritos e breve contato físico. Ao fim da partida, quando reencontrou o técnico adversário para o tradicional cumprimento entre os comandantes, novamente se estranhou com ele. Os dois protagonizaram um aperto de mão tenso, que levou a novas ofensas, e acabaram expulsos.
Horas depois do jogo, Conte usou as redes sociais para provocar Tuchel. Publicou um vídeo do treinador do Chelsea correndo pelo gramado para celebrar o gol de Reece James, passando em sua frente, e escreveu: "Ainda bem que eu não te vi. Fazer você tropeçar teria sido bem merecido".
Antes da publicação do italiano, Tuchel falou sobre o desentendimento na coletiva de imprensa e adotou um tom mais ameno. "É parecido com dois jogadores que discutem em campo, mas nada acontece, ninguém se machuca. Os jogadores, se acontece uma entrada dura e eles não se desculpam depois, não há essa necessidade. Nós dois estávamos lutando por nossos times e foi só isso, ninguém se ofendeu, ninguém se machucou".

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