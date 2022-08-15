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Dívida de R$ 90 mil

Esposa de Goleiro Bruno promove vaquinha para arrecadar valor de pensão alimentícia

Ingrid Calheiros publicou vídeo nas redes sociais onde pedia ajuda dos seguidores para arrecadar doações para que o marido consiga pagar a dívida de R$ 90 mil para o filho dele com Eliza Samúdio, morta em 2010
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2022 às 11:52

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 11:52

Goleiro Bruno
Goleiro Bruno Crédito: Arquivo
Neste domingo (14), a atual esposa do goleiro Bruno Fernandes, Ingrid Calheiros, publicou um vídeo nas redes sociais onde pedia doações para que o marido possa pagar a dívida de R$ 90 mil em pensão alimentícia para o filho dele com a ex-modelo Eliza Samúdio, morta em 2010.
Ingrid relatou que ao ser intimado pela justiça para efetuar o pagamento da dívida, Bruno tentou acordo, mas sem êxito. “Na semana passada fomos intimados a pagar uma pensão de R$ 90 mil. Sendo que tentamos acordo, tentamos plano de pagamento, tentamos um parcelamento e, nada foi aceito”, disse a mulher do goleiro.
Nos comentários do vídeo, o casal recebeu apoio dos internautas. De acordo com informações do jornal O Tempo, a vaquinha on-line já arrecadou cerca de R$ 2.000 até a manhã desta segunda-feira (15).
Bruno, goleiro que teve passagens por clubes como Flamengo, Atlético-MG e Boa Esporte, atualmente defende o Clube Atlético Carioca e alega não ter mais bens em seu nome para que possa honrar com a dívida. Para arrecadar o valor, além da vaquinha, o goleiro colocou à venda uma loja de açaí que tem em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
O goleiro foi preso em 2010 suspeito do assassinato da modelo Eliza Samúdio e condenado três anos depois pelo crime. A pena de 23 anos de prisão, é atualmente cumprida em regime aberto e o atleta vive em Cabo Frio, na Região dos Lagos, Rio de Janeiro.

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