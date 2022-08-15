Esposa de Goleiro Bruno promove vaquinha para arrecadar valor de pensão alimentícia

Goleiro Bruno Crédito: Arquivo

Neste domingo (14), a atual esposa do goleiro Bruno Fernandes, Ingrid Calheiros, publicou um vídeo nas redes sociais onde pedia doações para que o marido possa pagar a dívida de R$ 90 mil em pensão alimentícia para o filho dele com a ex-modelo Eliza Samúdio, morta em 2010.

Ingrid relatou que ao ser intimado pela justiça para efetuar o pagamento da dívida, Bruno tentou acordo, mas sem êxito. “Na semana passada fomos intimados a pagar uma pensão de R$ 90 mil. Sendo que tentamos acordo, tentamos plano de pagamento, tentamos um parcelamento e, nada foi aceito”, disse a mulher do goleiro.

Nos comentários do vídeo, o casal recebeu apoio dos internautas. De acordo com informações do jornal O Tempo, a vaquinha on-line já arrecadou cerca de R$ 2.000 até a manhã desta segunda-feira (15).

Bruno, goleiro que teve passagens por clubes como Flamengo, Atlético-MG e Boa Esporte, atualmente defende o Clube Atlético Carioca e alega não ter mais bens em seu nome para que possa honrar com a dívida. Para arrecadar o valor, além da vaquinha, o goleiro colocou à venda uma loja de açaí que tem em Cabo Frio, no Rio de Janeiro