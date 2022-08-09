Técnico do atletismo britânico é banido do esporte por conduta sexual inadequada

Tony Minichiello foi banido do esporte pela Federação Britânica de Atletismo Crédito: Pexels

A Federação Britânica de Atletismo baniu do esporte o técnico Tony Minichiello, nesta terça-feira (9), por "conduta sexual inadequada". Ele havia sido um dos responsáveis por treinar Jessica Ennis-Hill, uma das estrelas do atletismo britânico e campeã olímpica e mundial no heptatlo.

De acordo com a federação, a conduta inadequada de Minichiello perdurou por 15 anos. A U.K. Athletics não revelou o nome de suas vítimas. O treinador foi condenado pelo tribunal esportivo em quatro acusações por "graves quebras de confiança". Segundo as denúncias, ele tocava os atletas de forma inadequada, fazia "gestos e referências sexuais inapropriadas" e apresentava "comportamento agressivo e fazia abuso emocional e bullying".

Ainda segundo a entidade, tal comportamento trouxe "consequências graves para a saúde mental e para o bem-estar mental de diversos atletas que treinavam sob o seu comando". A federação agradeceu aos esportistas que apresentaram evidências contra o treinador, sem citar seus nomes. Nem mesmo o de Ennis-Hill, a atleta mais famosa a trabalhar com Minichiello.

O treinador se consagrou no mundo do atletismo ao comandar a britânica na conquista do tricampeonato mundial do heptatlo, no período em 2009, 2011 e 2015. Trabalhando com ele, Ennis-Hill ainda conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012 e a prata nos Jogos do Rio-2016. Ela, que hoje está aposentada das pistas, também se destacou no pentatlo.