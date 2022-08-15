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Tragédia

Campeã mundial de esqui morre escalando montanha na França

Adèle Milloz, de apenas 26 anos, treinava para ser guia de montanhismo e estava em aula durante acidente fatal. Além dela, outra montanhista de 30 anos morreu na queda dos alpes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 12:26

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 12:26

Adèle Milloz, alpinista morta durante escalada na França
Adèle Milloz, alpinista morta durante escalada na França Crédito: Reprodução / Instagram
Aos 26 anos, a campeã mundial de esqui, Adèle Milloz, morreu enquanto fazia um treinamento na cordilheira de Mont Blanc, na França. Além dela, uma outra mulher de 30 anos também perdeu a vida no acidente durante a escalada que aconteceu na última sexta-feira (12).
De acordo com a polícia local, a causa da morte ainda está sendo investigada, mas a hipótese de que o acidente foi causado por quebra de rochas foi descartada. Segundo o jornal "Times", o fato ocorreu quando as duas caíram durante a tentativa de chegarem ao cume de Aiguille.
Recentemente, alpinistas foram avisados para adiarem suas viagens e escaladas já que um período de seca tem causado constantes quedas de rochas na região. O chamado de socorro partiu de um grupo de alpinistas que viu duas mulheres caindo e que, depois, tiveram seus corpos descobertos por outras pessoas.
Adèle Milloz começou no esqui aos seis anos de idade. Como profissional, venceu títulos mundiais, europeus e nacionais, mas parou em 2019. Desde então, vinha se dedicando em treinamentos para se tornar guia.

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