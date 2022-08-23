Brasileirão: Palmeiras tem 80% de chances de título, Fla e Flu seguem na luta

Com o fim da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
e restando 15 jogos para cada time, a competição já se torna um prato feito para os matemáticos de plantão. As previsões de título já começam a ganhar destaque, e chegamos ao momento em que clubes e torcedores viram amigos da calculadora.
Correndo atrás do Palmeiras, Fluminense e Flamengo, vice-líder e terceiro colocado respectivamente, acumulam 7% de chance de título cada. Com 41 pontos na tabela, o Tricolor enfrenta o Verdão no Maracanã e tem uma ótima oportunidade de reduzir a distância para o rival: missão árdua, mas não impossível.
Já o Flamengo mostra a cada rodada que está focado mesmo nas competições de mata-mata. Nem mesmo contra o Palmeiras Dorival Júnior escalou o time titular. O treinador vê na Copa do Brasil e na Libertadores suas principais chances de levantar a taça.
Em breve serão divulgadas as probabilidades de vagas no G-4, no G-6 e os números da famigerada luta contra o rebaixamento.
Confira no vídeo abaixo, que foi gravado em 2021, como é realizado o cálculo que revelam as possibilidades dos times em uma competição.