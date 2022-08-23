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Calculadora na mão

Brasileirão: Palmeiras tem 80% de chances de título, Fla e Flu seguem na luta

Encerrada a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, os matemáticos já entram em ação nas previsões nas partes de cima e de baixo da tabela

Públicado em 

23 ago 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Conforme os matemáticos, o Palmeiras já tem 80% de chance de ser campeão Brasileiro. Fluminense e Flamengo ainda têm chances
Conforme os matemáticos, o Palmeiras já tem 80% de chance de ser campeão Brasileiro. Fluminense e Flamengo ainda têm chances Crédito: Lucas Merçon/Fluminense, Cesar Greco/Palmeiras e Alexandre Vidal/Flamengo
Com o fim da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e restando 15 jogos para cada time, a competição já se torna um prato feito para os matemáticos de plantão. As previsões de título já começam a ganhar destaque, e chegamos ao momento em que clubes e torcedores viram amigos da calculadora.

QUAIS AS CHANCES DO PALMEIRAS GANHAR O BRASILEIRÃO 2022?

Na corrida pelo título, conforme o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Palmeiras já está com a mão na taça. Líder do Brasileirão com 49 pontos, o Verdão tem 80% de chances de título. Tudo isso após não perder para o Flamengo no último domingo, em confronto direto na parte de cima da tabela, e pela excelente campanha até aqui. Como perdu apenas duas vezes em 23 jogos, é pouco provável que acumule um número maior de derrotas nas partidas restantes.
Correndo atrás do Palmeiras, Fluminense e Flamengo, vice-líder e terceiro colocado respectivamente, acumulam 7% de chance de título cada. Com 41 pontos na tabela, o Tricolor enfrenta o Verdão no Maracanã e tem uma ótima oportunidade de reduzir a distância para o rival: missão árdua, mas não impossível.

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Já o Flamengo mostra a cada rodada que está focado mesmo nas competições de mata-mata. Nem mesmo contra o Palmeiras Dorival Júnior escalou o time titular. O treinador vê na Copa do Brasil e na Libertadores suas principais chances de levantar a taça.

QUEM NÃO TEM CHANCE DE GANHAR O BRASILEIRÃO 2022?

Praticamente sem esperanças de título estão Athletico-PR, Corinthians e Internacional, que possuem chances irrisórias, mas completam o cálculo matemático.
  • BRASILEIRÃO 2022 - CHANCES DE TÍTULO 

  • Palmeiras: 80% 
  • Fluminense: 7% 
  • Flamengo: 7% 
  • Athletico-PR: 3% 
  • Corinthians: 2% 
  • Internacional: 1% 

  • Fonte: Infobola
Em breve serão divulgadas as probabilidades de vagas no G-4, no G-6 e os números da famigerada luta contra o rebaixamento. 
Confira no vídeo abaixo, que foi gravado em 2021, como é realizado o cálculo que revelam as possibilidades dos times em uma competição.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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