Palmeiras é derrotado pelo Athletico-PR e perde invencibilidade na Libertadores

Alex Santana jogador do Athletico-PR comemora seu gol durante partida contra o Palmeiras no estadio Arena da Baixada pelo campeonato Copa Libertadores 2022 Crédito: Gabriel Machado/AGIF

Mais efetivo e concentrado, o Athletico-PR largou em vantagem na semifinal da Libertadores ao derrotar o atual campeão Palmeiras em sua casa, na Arena da Baixada, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (30). Alex Santana garantiu o triunfo dos paranaenses, que derrubaram a série invicta de 20 partidas do time alviverde como visitante no torneio continental. Os paulistas também viram ruir sua invencibilidade de 18 jogos na competição. Foi o primeiro revés de Abel Ferreira fora de casa.

Os dois se reencontram no Allianz Parque daqui a uma semana, dia 6 de setembro, para decidir quem será o primeiro finalista da Libertadores. O Athletico-PR joga pelo empate e o Palmeiras, por uma vitória por dois gols de diferença. Caso consiga um simples, a semifinal será decidida nos pênaltis.

O JOGO DE ATHLETICO-PR E PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Palmeiras sentiu as ausências de Danilo e, principalmente, Gustavo Scarpa, suspensos, e jogou menos do que pode e do que já jogou, sobretudo na Libertadores, na qual se tornou "copeiro". O argentino López estava em uma noite infeliz e perdeu nos primeiros minutos do duelo um gol impressionante. Raphael Veiga saiu lesionado e preocupa para a sequência da temporada.

Athletico-PR atuou como Felipão gosta: mostrou eficiência ao converter em gol no início do jogo uma das pouca oportunidades que criou e defendeu-se com competência no restante da partida, inclusive em inferioridade numérica depois que Hugo Moura foi expulso na metade da segunda etapa.

Saiu na frente quem foi mais efetivo. Enquanto o Palmeiras desperdiçou uma chance preciosa com Flaco López aos cinco minutos, de frente com o goleiro, o Athletico-PR mostrou eficácia ao concluir para as redes a única oportunidade que criou na primeira etapa.

Foi um lance que envolveu o talento do jovem Vitor Roque com o faro de gol de Alex Santana. O volante, mesmo desacostumado a ir às redes, mostrou presença de área de um centroavante. Ele recebeu dentro da área do habilidoso atacante, dominou entre os zagueiros e tocou no canto de Weverton para abrir o placar aos 22 minutos.

Era um jogo confortável para o Palmeiras até o momento do gol sofrido, um ponto de virada na partida. Os paranaenses passaram a controlar a partida frente a um rival que tentava atacar, mas raramente achava espaços. López teve outra chance no fim da etapa inicial, mas cabeceou para fora.