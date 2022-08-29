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Copa Libertadores

Libertadores vive mais uma temporada de hegemonia do futebol brasileiro

As últimas três edições da competição continental foram vencidas por times brasileiros. E ao menos um já está garantido na decisão deste ano
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 ago 2022 às 16:01

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 16:01

Copa Libertadores da América
Copa Libertadores da América Crédito: Divulgação / Conmebol
Na edição de 2022, a Copa Libertadores da América começou com 10 clubes brasileiros, contando as partidas iniciais [antes da fase de grupos]. Já nas oitavas de final, o Brasil contou com 6 representantes, onde 5 se classificaram para as quartas de final e 3 avançaram para as semifinais: Athletico-PR, Flamengo e Palmeiras.
A hegemonia de clubes do Brasil na competição continental não é evidente apenas neste ano. Em 62 anos de Libertadores, os brasileiros levantaram a taça em 21 oportunidades e analisando um panorama das últimas 10 edições, triunfaram em 6 finais. Com três representantes na semifinal deste ano, o título de 2022 pode estar a caminho do Brasil mais uma vez.

ATHLETICO-PR

O Athletico Paranaense é o único na lista que nunca ergueu a taça da Libertadores. O clube do sul do País participou da competição por oito vezes, mas sempre bateu na trave ao chegar nas fases finais.
Neste ano, o clube começou sua trajetória no Grupo B, enfrentando Caracas (VEN), The Strongest (BOL) e Libertad (PAR). Nas três rodadas iniciais da fase de grupos, o clube não mostrou um bom futebol e precisou reagir nas rodadas decisivas, se classificando em segundo lugar para as oitavas de final, onde se reencontrou com o Libertad e se classificou após uma vitória [2 a 1] e um empate [1 a 1]. Nas quartas, enfrentou os argentinos do Estudiantes, tetracampeões da Libertadores, e foi com uma vitória suada fora de casa que o clube garantiu vaga na semifinal. Na campanha até aqui, o Furacão acumulou 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

FLAMENGO

Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo após linda assistência de Arrascaeta
Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo após linda assistência de Arrascaeta Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O Flamengo, que hoje é considerado um dos favoritos ao título, teve uma campanha mais tranquila desde a fase de grupos. O bicampeão da Libertadores teve um início relativamente fácil no Grupo H. Com Talleres (ARG), Universidad Católica (CHI) e o modesto Sporting Cristal (PER), se classificou de forma invicta ao vencer 5 jogos e empatar apenas uma vez na fase inicial. Nas oitavas enfrentou os colombianos do Tolima, e após vitória modesta na casa dos adversários [1 a 0], aplicou um sonoro 7 a 1 em um Maracanã lotado.
Nas quartas, o encontro com o Corinthians promoveu o Clássico das Multidões. As duas maiores torcidas do Brasil se encontraram e viram o Rubro-Negro vencer com tranquilidade na primeira partida, fazendo 2 gols na casa dos adversários e vencendo por 1 a 0 no Maracanã, carimbando a vaga nas semifinais.
O clube carioca tem 9 vitórias e 1 empate nessa edição. De forma invicta até aqui, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vélez Sarsfield, da Argentina.

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PALMEIRAS

Weverton defendeu a cobrança de Rubens e foi fundamental na classificação do Palmeiras às semifinais da Libertadores
Weverton defendeu a cobrança de Rubens e foi fundamental na classificação do Palmeiras às semifinais da Libertadores Crédito: Marcello Zambrana/Agif
O tricampeão Palmeiras foi líder do Grupo A, invicto na série de 6 jogos da fase de grupos. O clube paulista vem embalado para buscar o tetra. Em um grupo que também era considerado fácil, o Palmeiras teve como adversários Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL) Com tranquilidade, os paulistas garantiram 100% de aproveitamento na fase de grupos e ao jogar as oitavas, também não decepcionou ao enfrentar o Cerro Porteño. Jogando no Paraguai, o Palmeiras aplicou 3 a 0 nos donos da casa, e no jogo do Allianz Parque goleou por 5 a 0 para cravar sua vaga nas quartas de final.
O adversário da vez seria o Atlético-MG, em temporada irregular, os mineiros chegaram a assustar o Palmeiras ao fazer 2 a 0 no Mineirão, mas pecaram ao sofrer o empate na segunda etapa da partida. Para a decisão em São Paulo, o Palmeiras precisava de vitória simples contra o Atlético, mas os clubes ficaram no empate [0 a 0] e a decisão partiu para os pênaltis. Apenas após 11 cobranças, o clube paulista fez 6 a 5 na marca da cal e garantiu o seu espaço na terceira semifinal consecutiva.
O Palmeiras enfrentará o Athletico-PR, e com o duelo, a presença de um brasileiro na final já é garantida. Enquanto Flamengo e Vélez irão decidir a outra vaga.
A expectativa para uma reedição da final de 2021 é grande. Naquela ocasião, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Estádio Centenário, no Uruguai, e os paulistas levaram a melhor. Analisando as campanhas de ambos os clubes neste ano, a possibilidade de a final se repetir é grande, mas como o futebol é cheio de surpresas, é momento de aguardar os espetáculos da semifinal e ver quem avança para a finalíssima de 2022 no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, que será disputada em 29 de outubro.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS SEMIFINAIS

  • Athletico-PR x Palmeiras (Arena da Baixada, Paraná)
    Data: 30/08
    Horário: 21h30
    Onde assistir: SBT e Conmebol TV

  • Vélez Sarsfield x Flamengo (José Amalfitani, Argentina)
    Data: 31/08
    Horário: 21h30
    Onde assistir: ESPN

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