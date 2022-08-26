CBF e Globo anunciam acordo de transmissão da Copa do Brasil até 2026

Segundo comunicado da CBF, a "parceria eleva ainda mais a receita gerada pela competição, o que beneficia diretamente os clubes e o futebol brasileiro como um todo, já que a Copa do Brasil envolve a maior quantidade de clubes do país - 92 times das séries A a D - e tem distribuição de premiação desde a primeira fase baseada na meritocracia esportiva, conforme os times avançam na competição".