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Renovou

CBF e Globo anunciam acordo de transmissão da Copa do Brasil até 2026

O anúncio do acordo foi anunciado nesta sexta-feira (26) e prevê exclusividade para a emissora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 ago 2022 às 17:23

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 17:23

Taça da Copa do Brasil 2022
Taça da Copa do Brasil 2022 Crédito: Fernando Souza / CBF
A globo">TV Globo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciaram, nesta sexta-feira, um acordo para os direitos exclusivos de transmissão da Copa do Brasil até 2026. Os jogos serão transmitidos nas diversas plataformas da empresa carioca.
"Estamos felizes em anunciar a renovação da longa parceria de sucesso da Copa do Brasil com a globo">Globo. A experiência de uma das empresas de mídia mais inovadoras do mundo coloca a competição mais democrática do Brasil em contato com milhões de torcedores em diversas plataformas. O acordo nos garante também expandir os negócios nos próximos anos e aumentar as receitas dos clubes de todas as 27 federações que disputam a Copa do Brasil", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.
"Com muito orgulho recebemos da CBF a confirmação da continuidade desta parceria que permite levar, com a habitual qualidade, os jogos da Copa do Brasil aos torcedores brasileiros Ampliamos essa parceria através de modelo e investimentos que elevam as perspectivas de retorno para todo o ecossistema, em especial à CBF e aos clubes participantes da Copa do Brasil", afirma Fernando Manuel Pinto, diretor de Direitos Esportivos da globo">Globo.
Segundo comunicado da CBF, a "parceria eleva ainda mais a receita gerada pela competição, o que beneficia diretamente os clubes e o futebol brasileiro como um todo, já que a Copa do Brasil envolve a maior quantidade de clubes do país - 92 times das séries A a D - e tem distribuição de premiação desde a primeira fase baseada na meritocracia esportiva, conforme os times avançam na competição".

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