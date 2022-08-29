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De olho na Copa

Pedro enaltece elenco do Fla após vitória e diz que Seleção é 'um sonho'

Atacante do Rubro-Negro Carioca foi destaque no clássico contra o Botafogo e diz sonhar em vestir a camisa da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo do Catar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2022 às 10:43

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 10:43

Pedro mostrou seu faro de gol para decretar a vitória do Flamengo sobre o Corinthians
Pedro, atacante do Flamengo Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Autor da assistência para o gol de Vidal na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, o atacante Pedro ressaltou a força do elenco rubro-negro e a importância do resultado para a caminhada na da equipe na competição. Com o triunfo, o clube da Gávea voltou à segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, sete atrás do líder Palmeiras.
O técnico Dorival Júnior repetiu a estratégia que vem utilizando e escalou o time apontado como alternativo, mas tendo Gabigol no ataque. No segundo tempo, porém, colocou jogadores tidos como titulares, dentre eles, Pedro.
"A qualidade do elenco é muito boa. A gente provou, mais uma vez, que todos estão prontos para vestir essa camisa. Foi um jogo complicado, um clássico, onde todo mundo quer ganhar, e hoje mostramos a força do grupo. Conseguimos a vitória para encostar na liderança", disse ao Premiere.
Questionado sobre seleção brasileira, o camisa 21, novamente, não escondeu o desejo de integrar o time nacional, mas salientou que isso será fruto do trabalho realizado no Fla.
"É um sonho vestir a camisa da Seleção. Fico feliz com cada comentário deles, mas o foco agora é o Flamengo, em dar o meu melhor para o Flamengo. Continuar evoluindo, continuar trabalhando com os pés no chão que, se Deus quiser, vai pintar essa chance na Seleção. É continuar fazendo meu trabalho no Flamengo que, se Deus quiser, as portas na seleção vão se abrir', afirmou.
O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, pela semifinal da Libertadores.

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