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Radar da Seleção

Firmino chega a 100 gols no Liverpool e volta a sonhar com Copa

Atacante teve a oportunidade de voltar ao time titular do clube inglês e protagonizou ótima atuação em goleada de 9 a 0 na Premier League
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 ago 2022 às 09:58

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 09:58

Firmino marcou dois gols na goleada do Brasil
Firmino ficou de fora das últimas convocações de Tite Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Fora das últimas convocações do técnico Tite, Roberto Firmino voltou a sonhar com a Seleção Brasileira neste fim de semana. O atacante apareceu nas manchetes dos jornais ingleses e ganhou fôlego na disputa por uma vaga na lista final de Tite para a Copa do Mundo do Catar ao exibir desempenho brilhante na goleada do Liverpool sobre o Bournemouth por sonoros 9 a 0, no sábado (27).
Firmino foi o responsável por dois gols e três assistências na maior goleada da história da Premier League, formato adotado pelo Campeonato Inglês em 1992. O meia-atacante brasileiro vem ganhando oportunidades como titular neste início de competição devido à suspensão do uruguaio Darwin Núñez, principal contratação do clube para a temporada europeia.
No sábado, ele formou trio de ataque com Mohamed Salah e Luis Díaz. Firmino deve ter ao menos mais uma chance para começar entre os 11 no Liverpool, após cair para a reserva na temporada passada. Núñez vai cumprir seu último jogo de suspensão no dia 31, quarta-feira, contra o Newcastle, pelo Inglês. Se brilhar de novo, o brasileiro poderá ser mantido na equipe titular, ganhando mais ritmo de jogo e visibilidade, de olho na Copa.

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RICHARLISON
O ataque da Seleção é um dos setores com mais candidatos a aparecer na lista final de Tite para o Catar. O capixaba Richarlison, que chegou a ficar fora de convocações, mas já voltou a ser lembrado pelo treinador, ainda se adapta ao Tottenham. No fim de semana, foi reserva. Entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo e teve desempenho discreto.
GABRIÉIS DO ARSENAL
Também pelo Campeonato Inglês, os três "Gabriéis" brasileiros estiveram campo defendendo o Arsenal, e com direito a gol. Mas o autor foi o nome menos esperado da lista. Veio do zagueiro Gabriel Magalhães. Martinelli e Gabriel Jesus, no ataque, passaram em branco, sem gols ou assistências. Não impediu a vitória sobre o Fulham por 2 a 1.
CASEMIRO E FRED
No rival Manchester United, Casemiro fez sua estreia de forma discreta. Entrou na partida somente aos 35 minutos do segundo tempo e teve pouco tempo para se adaptar ao meio-campo da equipe inglesa, que só teve Fred na etapa final. O volante, acostumado a ser titular do time, vem ficando no banco nas últimas partidas, entrando somente no segundo tempo.
Fred ainda tenta conquistar o técnico Erik ten Hag, que não gostou do aproveitamento do meio-campo (e do time todo) nas duas primeiras partidas do Inglês, ambas com derrotas. O volante, que foi titular nestes revezes, agora tenta recuperar o espaço perdido para formar dupla com Casemiro, o que seria um trunfo para Fred na busca pela vaga na seleção, em razão do entrosamento privilegiado com Casemiro.
DANIEL ALVES
Em busca de ritmo e boas atuações no futebol mexicano, o lateral-direito teve outro fim de semana de poucas alegrias. Seu time, o Pumas, perdeu para o Chivas Guadalajara por 3 a 1. O brasileiro chegou a ser expulso de campo, mas o cartão vermelho acabou sendo revertido na revisão do lance pelo VAR. A equipe está a nove jogos sem vencer.
ATACANTES
No Real Madrid, Vinicius Junior e Rodrygo seguem em ascensão, como uma continuação natural da temporada passada. O primeiro, titular, fez gol no fim de semana na vitória sobre o Espanyol por 3 a 1. Rodrygo entrou depois do intervalo e deu assistência
No rival Barcelona, Raphinha foi titular na goleada de 4 a 0 sobre o Valladolid e deu assistência para gol de Robert Lewandowski. No país vizinho, Neymar parece ter encerrado a polêmica com Mbappé. Bateu pênalti e fez gol no empate do Paris Saint-Germain com o Monaco por 1 a 1.

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