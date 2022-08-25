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Segue o líder

Brasil mantém o primeiro lugar no ranking da FIFA; Bélgica é a segunda colocada

Entidade máxima do futebol divulgou a nova lista na tarde desta quinta-feira, e Seleção Brasileira segue na liderança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 ago 2022 às 15:36

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 15:36

Seleção Brasileira em vitória contra o Peru nas Eliminatórias da Copa
Seleção Brasileira em vitória contra o Peru nas Eliminatórias da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, mais uma classificação do ranking de seleções. Nenhuma novidade foi registrada entre as 20 primeiras colocadas, tendo o Brasil (1.837 pontos) em primeiro, seguido por Bélgica (1.821) e Argentina (1.770).
A quarta colocação é da França (1.764), à frente de Inglaterra (1.737) e Espanha (1.716.) A Itália, que não vai estar no Catar, completando dois Mundiais consecutivos de ausência, aparece em sétimo (1.713), enquanto a Holanda acumula (1.679) e Portugal (1 678). Com 1.665 pontos, a Dinamarca completa as dez primeiras.
Os adversários da seleção brasileira na primeira fase na Copa do Catar no fim do ano aparecem em posições intermediárias. A Sérvia, que enfrenta o Brasil na primeira rodada do Grupo G, dia 24 de novembro, surge apenas em 51º lugar.
Já a Suíça, que vai encarar os comandados do técnico Tite em 28 de novembro, aparece na 16ª colocação, enquanto Camarões, rival brasileiro em 2 de dezembro, ocupa a 38ª posição na lista.

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