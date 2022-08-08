Camisa azul da seleção esgota em uma hora no site de vendas

Nike lançou modelo da camisa 2 que será usada pelo Brasil na Copa do Mundo Crédito: Nike/Reprodução

Um dia após o lançamento oficial, a camisa azul, que será a reserva usada pela seleção brasileira no Qatar durante a Copa do Mundo, está esgotada no site de vendas da Nike. As peças começaram a ser comercializadas nesta segunda-feira (8) e todas as unidades do modelo foram adquiridas em uma hora.

De acordo com o anúncio no site oficial da fornecedora de materiais esportivos, cada camisa custa R$ 349,99. As peças estavam disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, GGG e GGGG e se esgotaram tanto no modelo masculino, quanto feminino.

Enquanto isso, a camisa amarela, que será a principal utilizada pelos comandados de Tite, segue disponível no site pelo mesmo preço, mas já com algumas restrições de tamanhos.