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Todo mundo quer

Camisa azul da seleção esgota em uma hora no site de vendas

Vendas começaram nesta segunda-feira (8) e já tiveram alta procura do público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 17:23

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 17:23

Nike lançou modelo da camisa 2 que será usada pelo Brasil na Copa do Mundo
Nike lançou modelo da camisa 2 que será usada pelo Brasil na Copa do Mundo Crédito: Nike/Reprodução
Um dia após o lançamento oficial, a camisa azul, que será a reserva usada pela seleção brasileira no Qatar durante a Copa do Mundo, está esgotada no site de vendas da Nike. As peças começaram a ser comercializadas nesta segunda-feira (8) e todas as unidades do modelo foram adquiridas em uma hora.
De acordo com o anúncio no site oficial da fornecedora de materiais esportivos, cada camisa custa R$ 349,99. As peças estavam disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, GGG e GGGG e se esgotaram tanto no modelo masculino, quanto feminino.
Enquanto isso, a camisa amarela, que será a principal utilizada pelos comandados de Tite, segue disponível no site pelo mesmo preço, mas já com algumas restrições de tamanhos.
A campanha de lançamento intitulada "Veste a Garra" trouxe personalidades como Alisson, Richarlison, Rodrygo, Philipe Coutinho, Marquinhos, Adriana e Ronaldo Fenômeno, além de famosos de fora do futebol, como o velocista Paulo André, o rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud e a judoca Rafaela Silva.

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