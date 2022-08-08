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Nike proíbe nomes de Lula, Bolsonaro e 'mito' na camisa da Seleção para a Copa

Site da empresa não permite personalização de nomes de candidatos à presidência nas camisas do Brasil para o Mundial do Catar; Termos como "socialismo" e 'comunismo' também não são permitidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 ago 2022 às 18:33

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 18:33

Os novos uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022 no Catar não podem ser personalizadas no site da Nike com nomes dos candidatos à presidência, como Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Os nomes Luiz, Jair, Ciro e Simone estão disponíveis. Outros termos como "mito", "socialismo" e "comunismo" também não são permitidos.
Para a personalização, o tamanho é de apenas dez caracteres, e o custo é de R$ 14,99 para adicionar seu nome e R$ 19,99 para colocar um número de sua escolha. O preço dos uniformes do Brasil, com escudo bordado, é de R$ 349,99. As versões infantis custam por R$ 299,99. Nesse primeiro momento, apenas aqueles cadastrados no site da Nike poderiam efetuar a compra. A camisa azul adulto já aparece esgotada no site.
Vendas começam nesta segunda-feira (8)
Nike proíbe nomes de candidatos à Presidência na camisa da Seleção Crédito: Divulgação / Nike
O sucesso da nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo nas redes sociais impactou o início da pré-venda, exclusiva no site oficial da Nike. Marcada para esta segunda-feira, a partir das 10h (horário de Brasília), o sistema ficou sobrecarregado pelo volume de pessoas tentando acessar o site e adquirir seu uniforme da coleção.
Inspirada na onça-pintada, a coleção "Garra Brasileira" possui pintas do animal espalhadas pela peça, com detalhes em verde e azul. O novo design pretende unir o orgulho nacional, a cultura jovem do Brasil e a inovação para performance.
"A nova coleção da seleção brasileira celebra a coragem e a criatividade de uma equipe que nunca desiste - uma equipe que reflete o melhor da própria cultura de inovação da Nike", diz Aaron Barnett, Diretor de Produto Sênior da Nike Global, marca responsável pela camisa da Seleção canarinho.

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