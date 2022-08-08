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Traje novo

CBF divulga uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Qatar

Segundo a organização, uniforme da Seleção para a Copa de 2022 "homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste". Vendas começam oficialmente nesta segunda-feira (8)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 09:56

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 09:56

Vendas começam nesta segunda-feira (8)
Vendas começam nesta segunda-feira (8) Crédito: Divulgação / Nike
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou neste domingo (7) a nova camisa da Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Com dois modelos, nas tradicionais cores amarelo e azul, os uniformes, segundo a fornecedora, fazem homenagens à onça-pintada e à garra da nação.
"Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da seleção brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros", afirmou a CBF. Na parte interna da camisa, na altura da nuca, há um grafismo em referência à "garra brasileira". O modelo principal, amarelo, apresenta, ainda, pintas que remetem à onça-pintada.
Detalhe da parte interna da camisa da Seleção
Detalhe da parte interna da camisa da Seleção Crédito: Divulgação / Nike
Ainda sem divulgar os valores das camisas, a Nike, fornecedora de material esportivo da seleção, informou que os itens começarão a ser vendidos a partir desta segunda-feira (8), porém somente para membros de seu clube exclusivo de vendas. O público geral poderá adquirir os modelos a partir de quinta-feira (11).
Para a campanha de divulgação, a empresa selecionou nomes como os jogadores Alisson, Richarlison, Rodrygo, Philippe Coutinho, Marquinhos, Matheus Cunha e Adriana. O atleta olímpico Paulo André e o ex-jogador Ronaldo também aparecem nas campanhas.
"Vestir a camisa amarela é a maior honra que eu e meus companheiros da seleção brasileira poderíamos imaginar. Nós queremos jogar com muita garra e conquistar a vitória pelo nosso país", disse o capixaba Richarlison.
O Mundial do Qatar será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O Brasil está no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.
A equipe do técnico Tite vai estrear contra a Sérvia em 24 de novembro. Na sequência, no dia 28, enfrentará a Suíça. Sua campanha na fase de grupos será encerrada no dia 2 de dezembro, diante de Camarões. O jogo que marcará a abertura da Copa do Mundo será entre o anfitrião, o Qatar, e o Equador, terceiro colocado nas Eliminatórias sul-americanas.

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