Álbum da Copa do Mundo do Catar tem data de chegada às bancas definida

Valor dos pacotes de figurinha dobrou em comparação ao da última edição Crédito: Panini/Divulgação

Aguardado por fãs de futebol e colecionadores, o álbum da Copa do Mundo do Catar já tem data definida para chegar às bancas e ser comercializado. De acordo com a Panini, álbum e os envelopes de figurinhas chegarão ao público no dia 19 de agosto. No site da editora, já é possível realizar a compra da pré-venda dos produtos.

Com a disputa do torneio marcada para iniciar na penúltima semana de novembro, o tão desejado item chegará às bancas cerca de três meses antes da disputa do Mundial. No site da editora, os mais ansiosos já podem adquirir o item em pré-venda, em versões de capa dura e capa cartão, além de kits que incluem pacotes de figurinhas.

Na pré-venda, o álbum em capa cartão tem o preço de R$ 12. A versão em capa dura, por sua vez, custa R$ 44,90. Os kits, que incluem pacotes de figurinhas, variam entre R$ 160 até R$ 449,90, esta que é apresentada em uma versão de luxo do álbum com mais 100 envelopes inclusos no kit. O pacote unitário custará R$ 4.