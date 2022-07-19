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Álbum da Copa do Mundo do Catar tem data de chegada às bancas definida

Segundo a Panini, álbum e figurinhas estarão disponíveis para compra no dia 19 de Agosto. No site da editora já está disponível a compra na pré-venda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2022 às 16:38

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 16:38

Valor dos pacotes de figurinha dobrou em comparação ao da última edição
Valor dos pacotes de figurinha dobrou em comparação ao da última edição Crédito: Panini/Divulgação
Aguardado por fãs de futebol e colecionadores, o álbum da Copa do Mundo do Catar já tem data definida para chegar às bancas e ser comercializado. De acordo com a Panini, álbum e os envelopes de figurinhas chegarão ao público no dia 19 de agosto. No site da editora, já é possível realizar a compra da pré-venda dos produtos.
Com a disputa do torneio marcada para iniciar na penúltima semana de novembro, o tão desejado item chegará às bancas cerca de três meses antes da disputa do Mundial. No site da editora, os mais ansiosos já podem adquirir o item em pré-venda, em versões de capa dura e capa cartão, além de kits que incluem pacotes de figurinhas.
Na pré-venda, o álbum em capa cartão tem o preço de R$ 12. A versão em capa dura, por sua vez, custa R$ 44,90. Os kits, que incluem pacotes de figurinhas, variam entre R$ 160 até R$ 449,90, esta que é apresentada em uma versão de luxo do álbum com mais 100 envelopes inclusos no kit. O pacote unitário custará R$ 4.
A Copa do Mundo do Catar tem início no dia 21 de novembro. No Grupo G do torneio, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões, o Brasil inicia sua jornada no dia 24, contra a Sérvia.

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