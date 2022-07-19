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De saída

Ricardo Goulart se despede do Santos

Meia-atacante deixa a equipe paulista com 30 jogos disputados e apenas 4 gols marcados em curta passagem de seis meses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2022 às 09:17

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 09:17

Jogador não quis receber os valores que tinha direito até o fim de 2023
Goulart, aos 31 anos, aguarda oportunidades no mercado do futebol Crédito: Ivan Storti / Santos FC
Ricardo Goulart falou pela primeira vez após rescindir o contrato com o Santos. O meia-atacante de 31 anos abriu mão de tudo que tinha a receber até dezembro de 2023 para deixar o clube. O jogador lamentou não ter dado certo no time alvinegro e disse não ter se sentido respeitado.
CONFIRA O TEXTO DE DESPEDIDA DE RICARDO GOULART
"Foram seis meses no Santos FC, e eu sei muito bem o que esse time representa no futebol. Encerro minha passagem como jogador aqui. Quando cheguei, sabia do desafio, da responsabilidade e expectativa que eram depositadas sobre mim. Nas oportunidades que tive de estar dentro de campo, minha intenção era somar com os meus companheiros para conseguirmos resultados positivos. Na minha simplicidade e com mais experiência, intensifiquei a união do grupo. Estava disposto a fazer o meu melhor, mas infelizmente as coisas não saíram como planejei. Não tive a oportunidade que eu almejava ter, e não me senti respeitado pela história que construí com muito trabalho e dedicação até hoje.
Meu caráter e profissionalismo vão além do que estimam, e prefiro sair pelas portas da frente e preservar a minha família, que é a minha maior conquista até aqui. Aos meus companheiros, foi um enorme prazer estar com vocês, dividir vestiários e estarmos juntos em cada treino e jogos. À diretoria, o meu muito obrigado por ter confiado em mim e ter me dado a oportunidade de vestir essa camisa tão respeitada.
O Santos FC não merece estar nessa situação, e certamente meus companheiros irão reverter isso com a ajuda dos torcedores. É preciso entender a hora de se retirar e, pela pessoa idônea que sou, assim decidi. Gratidão por tudo que vivi aqui".

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