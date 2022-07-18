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De volta ao lar...

Alex Teixeira faz juras de amor ao Vasco em apresentação: 'Quero levá-lo à elite'

Revelado nas categorias de base do clube carioca, Alex retorna ao Gigante da Colina com planos de levar o clube de volta à elite do futebol brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2022 às 14:26

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 14:26

Alex Teixeira mostrou grande felicidade e disposição com a nova fase no Gigante da Colina
Alex Teixeira mostrou grande felicidade e disposição com a nova fase no Gigante da Colina Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG
Ao lado da mulher e das filhas, todas devidamente uniformizadas com a camisa 7 do Vasco com Alex Teixeira escrito na parte frontal, o atacante foi apresentado em São Januário nesta segunda-feira (18). Sorridente, beijou o escudo e não poupou elogios ao clube em seu retorno após 13 anos.
"Volto querendo muito. Para muitos, 32 anos já é velho, mas eu me sinto um garoto. Estou com muita vontade, desde o primeiro dia queria treinar. O sentimento é o mesmo de quando eu tinha 19 anos", afirmou o jogador, lembrando de quando subiu ao profissional e se destacou.
Revelação do Vasco, Alex Teixeira começou no clube quando tinha somente 7 anos. Ansioso, não esconde a vontade de estar em campo logo. A previsão é que a estreia aconteça diante da Chapecoense, dia 31 de julho, em São Januário, daqui quatro rodadas da Série B.
"Voltei para ajudar o Vasco, esse clube maravilhoso. Estou com muita vontade e quero levá-lo à elite novamente", prometeu. "Eu sei da pressão da minha volta. As coisas não aconteceram no sábado (derrota por 3 a 1 para o Sampaio Corrêa), mas temos um jogo amanhã (Ituano, nesta terça-feira). Temos que fazer o nosso papel dentro de casa."
Esposa e filhas do jogador também marcaram presença na apresentação de Alex
Esposa e filhas do jogador também marcaram presença na apresentação  Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG
Com contrato até 30 de novembro, o atacante tem planos de subir com o time a Primeira Divisão para conversar com os dirigentes na tentativa de uma prorrogação do acordo. Ele não quer mais deixar o Rio. Ao mesmo tempo, sonha em entrar para a galeria de ídolos vascaínos.
"Ser ídolo do Vasco é para poucos e vou ter que correr atrás. Quando acabar a Série B, se Deus quiser vamos conseguir subir e vamos conversar com a diretoria para ver a questão do meu contrato", afirmou, revelando que a volta foi um presságio da mãe.
"Minha mãe sonhou que eu estava com uma camisa preta e branca. Logo eu deduzi: com a cruz de malta, só pode ser o Vasco. Estou voltando para casa feliz e tenho certeza que serei ainda mais a partir de hoje. Ninguém sabe o amor que eu tenho pelo Vasco."

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