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Janela aberta!

Janela de transferências abre e estrangeiros já reforçam times do Brasileirão

Clubes brasileiros se reforçam para a sequência da temporada 2022 com atletas vindos do futebol internacional. Destaque para o Fortaleza com cinco contratados com a missão de salvar o time do rebaixamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2022 às 12:24

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 12:24

CBF
Sede da CBF, entidade máxima do futebol brasileiro Crédito: CBF/Divulgação
A Série A do Campeonato Brasileiro terá pelo menos 22 reforços à disposição com a abertura da janela de transferências internacionais, nesta segunda-feira (18), caso já tenham seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Os principais nomes vindos do exterior são o centroavante Yuri Alberto, do Corinthians, o meia chileno Arturo Vidal e o atacante Everton Cebolinha, ambos do Flamengo, e o volante Fernandinho, do Athletico-PR. Quem mais contratou foi o lanterna Fortaleza, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. A janela será fechada no dia 15 de agosto.
Emprestado pelo Zenit, da Rússia, Yuri Alberto foi apresentado com grande festa na Neo Química Arena em treino aberto à torcida após a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Depois de enorme queima de fogos e fumaceiro, o jogador pisou no gramado. Com o hino sendo tocado, Yuri Alberto vestiu o novo uniforme e ainda fez embaixadinhas antes de chutar a bola às arquibancadas.
Ele será um reforço importante para as quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo. "Fico muito contente com a recepção da torcida. Pude sentir o que é o Corinthians. Espero poder entregar o meu melhor dentro de campo", disse o atacante revelado pelo Santos.
Outros times brasileiros envolvidos na competição sul-americana também anunciaram contratações. O experiente Fernandinho deixou o Manchester City e retornou ao Athletico-PR. O Flamengo trouxe o chileno Vidal, da Inter de Milão, e Everton Cebolinha, do Benfica, para encorpar o elenco. Já o Palmeiras fechou com dois atacantes: o uruguaio Miguel Merentiel e o argentino Flaco López.

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Quem mais contratou foi o Fortaleza, que foi atrás de cinco reforços para escapar do rebaixamento no Brasileirão. Em situação delicada, a equipe cearense está a sete pontos de deixar a zona da degola e tem missão complicada para evitar o descenso. Fabrício Baiano, Lucas Sasha, Thiago Galhardo, Romulo Otero e Emanuel Brítez vão reforçar a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda.
Dos contratados dos cinco clubes brasileiros classificados às quartas da Libertadores, o único que terá problemas para atuar na competição é o argentino Pavón. O reforço do Atlético-MG tem a cumprir uma pena da Conmebol de seis jogos após uma confusão, no Mineirão, na Libertadores do ano passado, e pode ficar sem reforçar a equipe mineira na competição.
As regras das janelas de transferências vão se aplicar apenas aos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro e se restringem ao futebol masculino. A CBF estuda ampliar o alcance das janelas para as demais séries e para o futebol feminino a partir de 2023. Além do Brasileirão, a Série B também terá reforços importantes para a sequência da temporada. Nomes de peso como o volante Lucas Leiva, no Grêmio, e o atacante Alex Teixeira, no Vasco, também estarão à disposição das equipes a partir desta segunda-feira (18).

CONFIRA OS REFORÇOS DO BRASILEIRÃO NA JANELA DE TRANFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

  • Athletico-PR: Fernandinho
  • Atlético-MG: Pavón, Pedrinho, Jemerson e Alan Kardec
  • Botafogo: Carlos Eduardo, Marçal
  • Ceará: Jhon Vásquez, Diego Rigonato
  • Corinthians: Yuri Alberto
  • Coritiba: Gabriel
  • Flamengo: Arturo Vidal e Everton Cebolinha
  • Fluminense: Marrony
  • Fortaleza: Fabrício Baiano, Lucas Sasha, Thiago Galhardo, Romulo Otero e Emanuel Brítez
  • Palmeiras: Miguel Merentiel e Flaco López
  • São Paulo: Marcos Guilherme

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