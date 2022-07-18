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NBA Summer League

Capixaba Didi Louzada é campeão da Summer League 2022

Didi se tornou o terceiro brasileiro campeão da Liga de Verão da NBA. O Blazers fez grande partida contra o New York Knicks na noite deste domingo (17) e levou o título da temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 10:31

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 10:31

Didi com o anel e com o troféu da Summer League 2022
Capixaba Didi Louzada com o anel e com o troféu da NBA Summer League 2022 Crédito: Reprodução / Instagram @didi
O Portland Trail Blazers é campeão da NBA Summer League 2022. A franquia do Oregon derrotou o New York Knicks por 85 a 77 (41 a 30) na noite deste domingo (17) no Thomas & Mack Center, em Las Vegas (Nevada) e o capixaba Didi Louzada escreve o seu nome na história da competição como o terceiro brasileiro campeão (Cristiano Felício / Chicago Bulls 2016 e Bruno Caboclo / Memphis Grizzlies 2019). A conquista marca o bicampeonato dos Blazers (2022-2018) na segunda participação do capixaba na competição: em 2019, ano em que foi draftado, chegou à semifinal vestindo a camisa do New Orleans Pelicans.
"Estou feliz demais! Sem palavras para dizer o que estou sentindo agora… Viemos muito focados para a Summer League, a equipe foi crescendo ao longo do torneio e a união desse grupo foi fundamental para que a gente chegasse hoje em condições de lutar por esse anel. Quero agradecer a todos, foram muitas mensagens de carinho e apoio, e dedicar esse título à minha família, meus amigos e aos fãs de basquete do Brasil. Essa é uma conquista muito importante para o nosso país", afirmou Didi. 
O Portland Trail Blazers disputou cinco partidas no campeonato, perdendo apenas um, na estreia, para o Detroit Pistons. Didi disputou quatro jogos, com média de 14,9 minutos. Pela primeira vez em dez anos (não houve campeonato em 2020 em razão da pandemia do COVID-19), os campeões receberam anéis de campeões (a exemplo do que acontece na NBA).

A CAMPANHA DOS BLAZERS 

  • 08.07 – Portland Trail Blazers 78 x 81 Detroit Pistons
  • 09.07 – New Orleans Pelicans 68 x 85 Portland Trail Blazers
  • 11.07 – New York Knicks 77 x 88 Portland Trail Blazers
  • 14.07 – Portland Trail Blazers 85 x 77 Houston Rockets
  • 17.07 – Portland Trail Blazers 85 x 77 New York Knicks 

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