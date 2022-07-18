Capixaba Didi Louzada é campeão da Summer League 2022

Capixaba Didi Louzada com o anel e com o troféu da NBA Summer League 2022 Crédito: Reprodução / Instagram @didi

O Portland Trail Blazers é campeão da NBA Summer League 2022. A franquia do Oregon derrotou o New York Knicks por 85 a 77 (41 a 30) na noite deste domingo (17) no Thomas & Mack Center, em Las Vegas (Nevada) e o capixaba Didi Louzada escreve o seu nome na história da competição como o terceiro brasileiro campeão (Cristiano Felício / Chicago Bulls 2016 e Bruno Caboclo / Memphis Grizzlies 2019). A conquista marca o bicampeonato dos Blazers (2022-2018) na segunda participação do capixaba na competição: em 2019, ano em que foi draftado, chegou à semifinal vestindo a camisa do New Orleans Pelicans.

"Estou feliz demais! Sem palavras para dizer o que estou sentindo agora… Viemos muito focados para a Summer League, a equipe foi crescendo ao longo do torneio e a união desse grupo foi fundamental para que a gente chegasse hoje em condições de lutar por esse anel. Quero agradecer a todos, foram muitas mensagens de carinho e apoio, e dedicar esse título à minha família, meus amigos e aos fãs de basquete do Brasil. Essa é uma conquista muito importante para o nosso país", afirmou Didi.

O Portland Trail Blazers disputou cinco partidas no campeonato, perdendo apenas um, na estreia, para o Detroit Pistons. Didi disputou quatro jogos, com média de 14,9 minutos. Pela primeira vez em dez anos (não houve campeonato em 2020 em razão da pandemia do COVID-19), os campeões receberam anéis de campeões (a exemplo do que acontece na NBA).

A CAMPANHA DOS BLAZERS