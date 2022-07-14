  • Após classificação, Flamengo oficializa contratação de Vidal
Após classificação, Flamengo oficializa contratação de Vidal

No embalo da festa da classificação na Copa do Brasil, o Flamengo enfim oficializou a contratação do chileno Arturo Vidal. O veterano acertou vínculo até dezembro de 2023, mas ainda não tem data para a estreia.
Agência Estado

14 jul 2022 às 11:20

Chileno fechou contrato até 2023 Crédito: Reprodução / Instagram @flamengo
"O volante chileno, considerado um dos maiores jogadores da história do seu país, nunca escondeu sua admiração pelo Mais Querido. O sonho virou realidade e Vidal vai jogar pelo Flamengo. O reforço já se junta ao elenco nesta semana", anunciou o rubro-negro em seu site oficial.
O jogador, que vestirá a camisa número 32, foi anunciado em vídeo com referências à última temporada da série Stranger Things, da Netflix. "Que você tenha muito sucesso com o Manto Sagrado, Vidal!", disse o clube.
O chileno desembarcou no Rio de Janeiro na quarta-feira da semana passada e já falava como reforço rubro-negro mesmo antes de assinar o contrato. Desde então, ele acompanhou jogos do Flamengo no Maracanã, como fez na noite de quarta, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Pelas redes sociais, o chileno também celebrou a oficialização do acerto. "Hoje se torna realidade um sonho que tive por toda a minha vida. Agora sou Mengão", comentou o jogador de 35 anos.

No Flamengo, Vidal será reforço técnico e moral, pela grande experiência no futebol europeu e pelas conquistas da seleção chilena. Além disso, o badalado volante vai preencher o vácuo deixado por Willian Arão e Andreas Pereira, que deixaram o clube brasileiro recentemente.
O chileno foi revelado pelo tradicional Colo-Colo, mas fez sua carreira na Europa, onde defendeu gigantes como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. Também passou pelo Bayer Leverkusen. Por onde passou, levantou troféus de nível nacional. Só não comemorou a Liga dos Campeões - foi vice com a Juventus na temporada 2014-15.

