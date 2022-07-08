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Flamengo aceita proposta por Arão, mas recusa liberação imediata

Rubro-negro carioca aceitou a proposta de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) do Fenerbahçe, mas exige que jogador viaje apenas após o jogo contra o Corinthians, no domingo (10)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2022 às 17:22

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 17:22

Volante se destacou na era Jorge Jesus, mas desde a saída do treinador tem sido alvo de críticas
Volante se destacou na era Jorge Jesus, mas desde a saída do treinador tem sido alvo de críticas Crédito: Paula Reis/Flamengo
Sonho de consumo de Jorge Jesus no Fenerbahce, Willian Arão já tem um acordo para defender o clube turco, mas esbarra em sua liberação imediata por parte do Flamengo.
O Fla já aceitou a proposta de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões), porém não aceita liberar imediatamente o camisa 5. A condição para o negócio é que o volante jogue a partida de domingo (10) contra o Corinthians e viaje depois para a Turquia. O Flamengo não abre mão disso e há um impasse criado.
O Fenerbahce exige a liberação imediata e, inclusive, gostaria que o volante embarcasse para Istambul entre hoje (08) e amanhã (09). O clube turco aguardava uma resposta do Flamengo, como noticiou o GE, e o Rubro-Negro bateu o martelo e Arão só sai após a partida de domingo.

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O Rubro-Negro já cedeu, visto que gostaria de negociar o jogador somente após a partida de quarta (13), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Agora, a decisão está na mesa e o Fla aguarda a resposta do clube turco.
Ao aceitar a proposta, as minutas do contrato já estavam sendo decididas antes deste impasse. Os acertos finais indicam o pagamento em três parcelas, sendo duas ainda neste ano. Arão e Fenerbahce entraram em acordo de um vínculo por três anos.
O volante é um pedido especial de Jesus, que foi peça importante nessa negociação. O treinador manteve contato com Arão através de ligações para reforçar o desejo de contar com ele nas próximas temporadas do futebol turco.
Fenerbahce corre contra o tempo visto que tem compromisso na pré-Champions contra o Dínamo Kiev no dia 20 de julho. O prazo de inscrição por sua vez, se encerra no dia 14. O clube turco exige a liberação imediata alegando o pouco tempo de treino do volante antes do primeiro compromisso sob o comando de Jesus.

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