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'Finalmente eu mesmo!'

Árbitro Igor Benevenuto se declara sobre sua homossexualidade

Juiz mineiro é o primeiro do quadro da Fifa a se manifestar publicamente sobre ser homossexual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2022 às 10:22

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 10:22

Árbitro mineiro Igor Benevenuto em partida do Campeonato Brasileiro
Árbitro mineiro Igor Benevenuto em partida do Campeonato Brasileiro Crédito: Arquivo pessoal
O árbitro Igor Benevenuto declarou ser homossexual em entrevista ao podcast 'Nos Armários dos Vestiários', do 'ge'. Com isso, o mineiro de 41 anos se tornou o primeiro juiz do quadro da Fifa a se manifestar gay publicamente.
"Meu nome é Igor Junio Benevenuto de Oliveira. Sou árbitro de futebol. A partir de hoje, não serei mais as versões de Igor que eu criei. Não serei o Igor personagem árbitro, personagem para os amigos, personagem para a família, personagem dos vizinhos, personagem para a sociedade hétero. Serei somente o Igor, homem, gay, que respeita as pessoas e suas escolhas. Sem máscaras. Somente o Igor. Sem filtro e finalmente eu mesmo", afirmou.
Em longo depoimento à repórter Joanna de Assis, o árbitro relatou que cresceu "odiando profundamente" o futebol por conta do "ambiente, do machismo e do preconceito disfarçado de piada". Ele, que disse saber que era gay desde cedo, também contou que montou um personagem para "sobreviver na rodinha" de meninos que viviam jogando bola.
Igor Benevenuto
Igor Benevenuto é árbitro e também atuou na linha de frente no combate à covid-19 Crédito: Divulgação
"Não havia lugar mais perfeito para esconder a minha sexualidade. Mas jogar não era uma opção duradoura, então fui para o único caminho possível: me tornei árbitro", acrescentou.
Igor já dedicou 23 anos de sua vida "ao apito" e revelou que, até hoje, nunca havia sido ele de verdade. "Os gays costumam não ser eles mesmos. Passei minha vida sacrificando o que sou para me proteger da violência física e emocional da homofobia. E fui parar em um dos espaços mais hostis para um homossexual. Era por saber disso que eu odiava o futebol", completou.

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