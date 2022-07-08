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Janela agitada

Juventus oficializa contratação de Di María e indica acerto com Pogba

Clube italiano vem se reforçando para voltar a figurar entre os protagonistas da Europa, após fracas campanhas na Liga dos Campeões e no Campeonato Italiano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jul 2022 às 17:04

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 17:04

Di Maria estava sem clube após não renovar com PSG. Pogba está próximo de retorno ao clube italiano
Di Maria estava sem clube após não renovar com PSG. Pogba está próximo de retorno ao clube italiano Crédito: Reprodução
Depois de fracas campanhas na Liga dos Campeões, a Juventus quer voltar a brilhar na Europa. Para tanto, tem se esforçado para reforçar seu elenco. Nesta sexta-feira, o clube de Turim oficializou a contratação do argentino Ángel Di María e indicou acerto próximo com o francês Paul Pogba.
Aos 34 anos, Di María chega ao time italiano sem custos após não renovar seu vínculo com o Paris Saint-Germain. Ele assinou contrato de um ano com a Juventus, numa de suas últimas oportunidades na elite da Europa. Será a estreia do argentino no futebol europeu.
"Um jogador que dispensa apresentação. Um atacante de classe mundial, capaz de marcar gols excepcionais, mas também de coordenar toda a linha de frente, muitas vezes colocando seus companheiros na cara do gol", disse o clube, ao anunciar o acerto com o reforço da seleção argentina.
"Campeão por onde passou, vencendo primeiro no Benfica, depois no Real Madrid e mais recentemente no PSG. Um dos pilares da seleção argentina, ele ganhou um ouro olímpico em Pequim em 2008 e a Copa América em 2021 com a Albiceleste", prosseguiu o clube

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Di Maria defendia o PSG desde 2015, onde acumulou diversos títulos nacionais, mas não conseguiu ajudar a equipe a alcançar seu grande objetivo: o troféu da Liga dos Campeões.
Na Juventus, o meio-campista poderá ter um colega de peso no setor. Paul Pogba está perto de confirmar seu retorno à equipe italiana. Nesta sexta, ele desembarcou no clube, com direito a galeria de fotos no site da Juventus.
O campeão mundial com a seleção da França na Copa de 2018 ainda não teve seu contrato revelado. Ele vem de um período de seis anos com o Manchester United, clube onde brilhou pouco, quase não levantou troféus e enfrentou dificuldades com diversos treinadores. No futebol inglês, Pogba se acostumou com o banco de reservas. Na Juventus, espera retomar o protagonismo.

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