MLS vai implementar novas regras para tentar combater 'cera' em jogos

A Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos, divulgou que vai incorporar uma regra nova para tentar evitar que os jogadores façam cera durante os jogos.
Segundo a nova diretriz da Liga, o jogador que receber atendimento em campo terá de esperar três minutos para voltar ao jogo.
"A nova regra irá aumentar o tempo de jogo e reduzir a probabilidade de os jogadores simularem lesões", escreveu a MLS Next Pro em comunicado.
As regras são as seguintes:
- Se um jogador ficar mais do que 15 segundos caído no chão, uma equipe médica irá entrar em campo para avaliá-lo e acompanhá-lo para fora do gramado;
- Este atleta terá de sair de campo e esperar três minutos para voltar ao jogo. A exceção será para choques de cabeça, lesões graves ou problemas cardíacos;
- O jogador que for suspenso por um jogo após levar cartão vermelho terá de cumprir a suspensão contra a mesma equipe na qual foi expulso.
Ainda de acordo com com as informações divulgadas, as mudanças já poderão ser vistas em práticas na 16ª rodada da MLS Next Pro, liga de desenvolvimento, que acontece no domingo.