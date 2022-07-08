MLS vai implementar novas regras para tentar combater 'cera' em jogos

Cera é o ato de gastar tempo quando seu time está na frente do adversário Crédito: Marcos Ribolli

A Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos, divulgou que vai incorporar uma regra nova para tentar evitar que os jogadores façam cera durante os jogos.

Segundo a nova diretriz da Liga, o jogador que receber atendimento em campo terá de esperar três minutos para voltar ao jogo.

"A nova regra irá aumentar o tempo de jogo e reduzir a probabilidade de os jogadores simularem lesões", escreveu a MLS Next Pro em comunicado.

As regras são as seguintes:

- Se um jogador ficar mais do que 15 segundos caído no chão, uma equipe médica irá entrar em campo para avaliá-lo e acompanhá-lo para fora do gramado;

- Este atleta terá de sair de campo e esperar três minutos para voltar ao jogo. A exceção será para choques de cabeça, lesões graves ou problemas cardíacos;

- O jogador que for suspenso por um jogo após levar cartão vermelho terá de cumprir a suspensão contra a mesma equipe na qual foi expulso.