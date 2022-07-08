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Seleção Brasileira

Seleção Feminina de futebol mira título, vagas e mais confiança na Copa América

Em busca de manter hegemonia na competição, atletas brasileiras buscam foco e melhor organização na equipe para a sequência de jogos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jul 2022 às 09:48

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 09:48

Futebol Feminino precisa ser mais valorizado no Brasil
Marta ficou fora da convocação por lesão no joelho Crédito: Assessoria/CBF
A Seleção Brasileira estreia neste sábado na Copa América Feminina para manter sua hegemonia continental e, sobretudo, para recuperar sua confiança. Irregular na temporada, o time da técnica Pia Sundhage terá de superar a ausência de Marta, consolidar um time ainda em formação e jogar o suficiente pelo menos para chegar até a decisão, o que garantirá uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem, na Nova Zelândia e na Austrália, e outra nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.
A tabela colocou logo de cara no caminho do Brasil o clássico com a Argentina. O jogo acontece no estádio Centenário de Armênia, na Colômbia, às 21h. As duas seleções estão no Grupo B, que tem ainda Peru, Uruguai e Venezuela. Na outra chave estão Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Bolívia. Apenas os dois primeiros se classificam.
O Brasil é hegemônico na competição, tendo vencido sete das oito edições, incluindo as três últimas. Apesar disso, Pia Sundhage prega o discurso do pé no chão. "Agora estamos focadas no jogo contra a Argentina, queremos seguir passo a passo na competição. O título será consequência do bom desempenho ao longo do torneio. Primeiro vamos em busca da classificação e, depois, do título", comentou.

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Mais do que mero discurso, a cautela tem razão de existir. O desempenho da seleção este ano não tem sido de encher os olhos. Na temporada, o Brasil soma apenas uma vitória sobre a Hungria, além de dois empates e três derrotas, a mais recente para a Suécia, no mês passado. Os resultados pouco satisfatórios se devem em parte à reformulação do elenco. Jogadoras que o torcedor se acostumou a ver ao longo dos anos já não fazem mais parte do grupo, como Cristiane e Formiga. A craque Marta, por sua vez, também ficou de fora, por motivo de lesão.
"A Marta é uma líder e exemplo para muitas dessas atletas. Sem dúvidas fará falta, porém precisamos seguir, e uma das formas de honrar sua trajetória na seleção é que a gente continue sendo competitivas e conquistando títulos pelo Brasil", considerou Pia.
Das 23 jogadoras convocadas para a Copa América, 13 delas atuam no futebol brasileiro. Boa parte das atletas também disputará uma competição oficial pela seleção pela primeira vez. "É muito bom ver a evolução das novas atletas e perceber o quanto elas agregam as mais experientes aqui na seleção. Isso é grandioso", afirmou a treinadora. "Sem dúvidas nos dará mais tempo para o nosso processo de entrosamento e aprimoramento físico e tático "

CONFIRA O CALENDÁRIO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

  • Sábado, dia 9 de julho, às 21h - Brasil x Argentina
  • Terça, dia 12 de julho, às 18h -  Brasil x Uruguai
  • Segunda, dia 18 de julho, às 18h - Brasil x Venezuela
  • Quinta, dia 21 de julho, às 21h - Brasil x Peru
A Copa América Feminina começa nesta sexta e vai até 30 de julho. A competição dá duas vagas diretas aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e também garante os três primeiros colocados na Copa do Mundo do próximo ano, que será organizada em conjunto por Austrália e Nova Zelândia.

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