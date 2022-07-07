Após pausa de dois anos, IronCruz está de volta e desafia atletas de elite

A capixaba Hellen Fante é presença confirmada na competição Crédito: P6 Comunicação/Divulgação

IronCruz Portocel Endurance Triathlon está de volta após dois anos paralisado por conta do período de alta da pandemia de está de volta após dois anos paralisado por conta do período de alta da pandemia de Covid-19 . A prova será realizada em Aracruz , neste sábado (09), e vários triatletas com títulos importantes no currículo confirmaram a participação: o atleta olímpico Diogo Sclebin, Santiago Ascenço, Bruno Manzoni, Luis Ohde, Carol Bilato, Luma Guillen, e os capixabas Hellen Fante e Felipe Annunciato, entre tantos outros são destaques da competição.

O triatleta olímpico Diogo Sclebin, foi o vencedor geral da primeira edição do evento e afirma que a prova está se tornando cada vez mais atraente tanto para atletas profissionais quanto para amadores. "Ter uma prova desse calibre é de extrema importância para atrair novos atletas para o esporte na região. Já que normalmente a maioria das competições acontecem em São Paulo, por exemplo. É ótimo para difundir o esporte no Espírito Santo", disse o atleta.

Sclebin considera o IronCruz como uma das competições mais importantes do triatlo nacional, além de servir como grande palco de preparação para o ciclo olímpico. "Pelo nível dos atletas inscritos e pela organização, é uma prova que permite que atletas de curta e de longa distância participem bem. Eu venho treinando firme e tenho priorizado a preparação para essa competição", complementou em entrevista para A Gazeta.

DESTAQUE CAPIXABA

A atleta capixaba Hellen Fante, que é de Vitória, também está confirmada no IronCruz, e está animada com a segunda edição. "Essa edição está diferenciada, com novo formato. Além de ser numa distância atípica, a largada na parte da tarde atribui um desafio extra aos atletas. O percurso é bonito e agradável, sem grande altimetria, porém teremos o vento da tarde e não é permitido vácuo. Ou seja, não será nada fácil! Espero conseguir entregar meu melhor", disse.

Hellen garante que o IronCruz é uma prova única no cenário nacional Crédito: Ironcruz / Divulgação

"Me sinto bastante honrada de ser referência no Estado, principalmente para as novas gerações. Tenho muito amor pelo triatlo e espero conseguir transmitir isso para os demais. Além disso, ver atletas profissionais competindo, como acontecerá no Ironcruz, é sensacional! Não é qualquer esporte que possibilita competir ao lado de ídolos" Hellen Fante - Triatleta capixaba, 3 vezes campeã brasileira e 2 vezes campeã capixaba de triathlon

A prova que vai ser realizada em Aracruz é uma oportunidade importante para que os atletas testem sua performance. O Ironcruz Portocel conta com mais de 160 inscritos para competir individualmente e seis equipes que farão revezamento entre as modalidades da prova. As distâncias são maiores que as do triatlo olímpico: 1,7 km de natação em mar aberto, 60 km de ciclismo e 15 km de corrida, em um percurso que terá largada e chegada na localidade de Barra do Sahy.

A triatleta Gabriela Engel, moradora de Aracruz e organizadora da competição, explica que nesse tipo de prova os participantes costumam avaliar seu desempenho e se preparar para competições oficiais.

Gabriela observa que a prova também é uma oportunidade para divulgar o município de Aracruz e fortalecer a economia local. A competição ocorre no mês de julho, época que geralmente é de baixa temporada no turismo de litoral, e a realização do Ironcruz demanda diversos serviços, tais como hospedagem, alimentação e atividades de apoio.

A PROVA