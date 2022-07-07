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Triatlo

Após pausa de dois anos, IronCruz está de volta e desafia atletas de elite

Mais de 160 competidores estão confirmados na prova que acontece neste sábado (09), em Aracruz
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 jul 2022 às 18:04

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 18:04

Distâncias do torneio superam a prova de triathlon olímpico
A capixaba Hellen Fante é presença confirmada na competição Crédito: P6 Comunicação/Divulgação
O IronCruz Portocel Endurance Triathlon está de volta após dois anos paralisado por conta do período de alta da pandemia de Covid-19. A prova será realizada em Aracruz, neste sábado (09), e vários triatletas com títulos importantes no currículo confirmaram a participação: o atleta olímpico Diogo Sclebin, Santiago Ascenço, Bruno Manzoni, Luis Ohde, Carol Bilato, Luma Guillen, e os capixabas Hellen Fante e Felipe Annunciato, entre tantos outros são destaques da competição.
O triatleta olímpico Diogo Sclebin, foi o vencedor geral da primeira edição do evento e afirma que a prova está se tornando cada vez mais atraente tanto para atletas profissionais quanto para amadores. "Ter uma prova desse calibre é de extrema importância para atrair novos atletas para o esporte na região. Já que normalmente a maioria das competições acontecem em São Paulo, por exemplo. É ótimo para difundir o esporte no Espírito Santo", disse o atleta.
Sclebin considera o IronCruz como uma das competições mais importantes do triatlo nacional, além de servir como grande palco de preparação para o ciclo olímpico. "Pelo nível dos atletas inscritos e pela organização, é uma prova que permite que atletas de curta e de longa distância participem bem. Eu venho treinando firme e tenho priorizado a preparação para essa competição", complementou em entrevista para A Gazeta.

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DESTAQUE CAPIXABA

A atleta capixaba Hellen Fante, que é de Vitória, também está confirmada no IronCruz, e está animada com a segunda edição. "Essa edição está diferenciada, com novo formato. Além de ser numa distância atípica, a largada na parte da tarde atribui um desafio extra aos atletas. O percurso é bonito e agradável, sem grande altimetria, porém teremos o vento da tarde e não é permitido vácuo. Ou seja, não será nada fácil! Espero conseguir entregar meu melhor", disse.
Hellen garante que o IronCruz é uma prova única no cenário nacional
Hellen garante que o IronCruz é uma prova única no cenário nacional Crédito: Ironcruz / Divulgação
"Me sinto bastante honrada de ser referência no Estado, principalmente para as novas gerações. Tenho muito amor pelo triatlo e espero conseguir transmitir isso para os demais. Além disso, ver atletas profissionais competindo, como acontecerá no Ironcruz, é sensacional! Não é qualquer esporte que possibilita competir ao lado de ídolos"
Hellen Fante - Triatleta capixaba, 3 vezes campeã brasileira e 2 vezes campeã capixaba de triathlon
A prova que vai ser realizada em Aracruz é uma oportunidade importante para que os atletas testem sua performance. O Ironcruz Portocel conta com mais de 160 inscritos para competir individualmente e seis equipes que farão revezamento entre as modalidades da prova. As distâncias são maiores que as do triatlo olímpico: 1,7 km de natação em mar aberto, 60 km de ciclismo e 15 km de corrida, em um percurso que terá largada e chegada na localidade de Barra do Sahy.
A triatleta Gabriela Engel, moradora de Aracruz e organizadora da competição, explica que nesse tipo de prova os participantes costumam avaliar seu desempenho e se preparar para competições oficiais.
Gabriela observa que a prova também é uma oportunidade para divulgar o município de Aracruz e fortalecer a economia local. A competição ocorre no mês de julho, época que geralmente é de baixa temporada no turismo de litoral, e a realização do Ironcruz demanda diversos serviços, tais como hospedagem, alimentação e atividades de apoio.

A PROVA

  • IronCruz Portocel Endurance Triathlon

    Data:     9 de julho
    Horário: Largada às 13 horas
    Local: Barra do Sahy - Aracruz - ES
    Inscrições: IronCruz Endurance - Site oficial

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