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Futebol Internacional

Shakhtar cobra indenização de R$272 mi da FIFA por regra que libera atletas

Clube ucraniano vem sofrendo com os prejuízos causados pela saída de jogadores por valores abaixo do mercado no período da guerra contra a Rússia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2022 às 12:06

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 12:06

Clube em protesto contra a guerra
Clube em protesto contra a guerra Crédito: Flickr
O Shakhtar Donetsk iniciou uma disputa com a FIFA por conta dos prejuízos que vem sofrendo desde que a entidade criou uma regra para liberar seus jogadores dos seus contratos em meio à guerra na Ucrânia. O clube está cobrando uma indenização de 50 milhões de euros, equivalente a R$ 272 milhões, segundo o site The Athletic.
O maior alvo da insatisfação do clube de Donetsk é uma regra anunciada pela Fifa em junho, pela qual jogadores e treinadores estrangeiros ganham o direito de suspender seus contratos de trabalho com times ucranianos até 30 de junho de 2023, a não ser que um acordo mútuo seja firmado entre atleta ou técnico e o clube.
A decisão atingiu em cheio o Shakhtar por contar com 14 estrangeiros em seu elenco, sendo a maior parte brasileiros. No total, entre atletas do país e de fora, 17 deixaram o clube nos últimos meses. Alguns voltaram ao Brasil, caso de Júnior Moraes e Maycon, que reforçaram o Corinthians, e Pedrinho, que agora defende o Atlético-MG, por exemplo.
A grande maioria dos atletas deixou o clube por valores baixos ou sem gerar nenhum ganho ao time ucraniano. "Somos um clube que gastou 58 milhões (de euros) em contratações de jogadores que não valem nada agora. O clube não tem forma de proteger os seus ativos, o seu valor colapsou devido à guerra", reclamou o técnico do time, Igor Jovicevic.

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Em entrevista recente, o novo treinador do Shakhtar atacou diretamente a Fifa. "Quando a guerra começou, a Fifa concedeu aos jogadores estrangeiros a oportunidade de irem para outros clubes por empréstimo, até o conflito terminar. Os nossos brasileiros saíram. Os jogadores podem sair de forma gratuita ou por muito menos do que valem. Estamos a falar de jogadores com um valor de 20 milhões que são vendidos por cinco ou seis. O Shakhtar está a apelar à Fifa porque estamos a perder dinheiro "
O valor aproximado foi reiterado pelo CEO do Shakhtar, Sergei Palkin, em carta enviada à Fifa, a que o The Athletic teve acesso. "Por causa da decisão da Fifa, o FC Shakhtar perdeu a oportunidade de transferir quatro jogadores estrangeiros por um valor total de 50 milhões de euros", afirmou o dirigente, em mensagem direta ao presidente da Fifa, Gianni Infantino.
Além de cobrar um valor indenizatório da Fifa, o clube ucraniano acionou a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para tentar anular a regra criada pela Fifa. Na ação, o clube ucraniano ainda pede que a entidade máxima do futebol mundial cobre todos os custos relacionados aos procedimentos jurídicos na CAS porque está em situação financeira delicada desde o início da guerra.

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