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Futebol

São Paulo repudia caso de racismo contra torcedor do Fluminense

Torcedor do clube carioca usou as redes sociais para divulgar vídeo do momento em que um torcedor são-paulino imitava gestos de um macaco se dirigindo ao setor da torcida visitante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2022 às 09:29

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 09:29

São Paulo e Fluminense empataram em 2 a 2
São Paulo e Fluminense empataram em 2 a 2 Crédito: Rubens Chiri / Flickr SPFC
O jogo entre São Paulo e Fluminense disputado neste domingo (17) no estádio do Morumbi ficou marcado negativamente após a divulgação de um vídeo em que um são-paulino faz gestos racistas em direção a torcedores do Fluminense.
No vídeo, é possível ver que o torcedor imita um macaco. Logo em seguida, aproximam-se alguns policiais militares, mas não é possível notar se tomam alguma providência imediata. Nota-se que o torcedor é afastado da divisória que separa são-paulinos e a torcida visitante.
Após o jogo e diante do vídeo sobre o ocorrido, o São Paulo divulgou, por meio de suas redes sociais, uma nota de repúdio. O clube do Morumbi se coloca à disposição das autoridades para identificação do torcedor que cometeu a injúria racial.
Horas após o ocorrido, o Fluminense utilizou suas redes sociais para emitir uma nota oficial repudiando o ocorrido e pedindo celeridade das autoridades na investigação do caso.
A partida terminou empatada em 2 a 2. Mais de 47 mil torcedores compareceram ao estádio do Morumbi, que também contou com ótima presença no setor visitante, destinado à torcida do Fluminense neste domingo.

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