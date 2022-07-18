São Paulo repudia caso de racismo contra torcedor do Fluminense

São Paulo e Fluminense empataram em 2 a 2 Crédito: Rubens Chiri / Flickr SPFC

O jogo entre São Paulo e Fluminense disputado neste domingo (17) no estádio do Morumbi ficou marcado negativamente após a divulgação de um vídeo em que um são-paulino faz gestos racistas em direção a torcedores do Fluminense.

No vídeo, é possível ver que o torcedor imita um macaco. Logo em seguida, aproximam-se alguns policiais militares, mas não é possível notar se tomam alguma providência imediata. Nota-se que o torcedor é afastado da divisória que separa são-paulinos e a torcida visitante.

Após o jogo e diante do vídeo sobre o ocorrido, o São Paulo divulgou, por meio de suas redes sociais, uma nota de repúdio. O clube do Morumbi se coloca à disposição das autoridades para identificação do torcedor que cometeu a injúria racial.

O São Paulo Futebol Clube lamenta as manifestações de racismo contra um torcedor do Fluminense ocorridas na partida desta tarde no Estádio do Morumbi e as repudia com veemência. (+) — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2022

Horas após o ocorrido, o Fluminense utilizou suas redes sociais para emitir uma nota oficial repudiando o ocorrido e pedindo celeridade das autoridades na investigação do caso.

O Fluminense Football Club tomou conhecimento, através da manifestação de um de seus torcedores em rede social, de uma grave denúncia de ofensa de cunho racial sofrida nas arquibancadas do Morumbi na partida de hoje entre São Paulo x Fluminense. pic.twitter.com/B3fKU0Qfon — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2022