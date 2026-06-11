Árbitro da estreia do Brasil apitou final da Champions e teve nome envolvido em caso policial

Nome polêmico na arbitragem mundial, o esloveno Slavko Vincic foi escalado para apitar o jogo da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos, sábado, às 19h no estádio Nova York/Nova Jersey, nos EUA. Apesar do envolvimento supostamente acidental em um caso de prostituição, tráfico de drogas e armas, ele é considerado um dos principais árbitros da UEFA, a entidade que controla o futebol europeu.





Vincic, 46, apitou a final da Champions League, a principal competição europeia, em 2024, quando o Real Madrid, da Espanha, bateu o Borussia Dortmund, da Alemanha, em Londres.

Este ano, ele foi o árbitro na partida das quartas-de-final em Munique, onde o Bayern venceu o Real Madrid por 4 a 3, mas foi eliminado da Champions. A polêmica envolvendo o árbitro aconteceu em 2020, quando ele estava em visita de negócios à Bósnia e Herzegovina. O juiz foi detido pela polícia numa fazenda ao lado de dezenas de pessoas, numa investigação sobre prostituição, tráfico de drogas e armas.





Ele acabou sendo ouvido apenas como testemunha e alegou que estava no lugar errado, na hora errada. "Eu tenho a minha própria empresa, estive na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Estava sentado à mesa com meus sócios, de repente chegou a polícia e o que aconteceu, aconteceu. Fomos ouvidos na delegacia e após verem que não tínhamos nada com o caso, acabamos liberados", declarou o árbitro na época em entrevista à imprensa local.





O caso não abalou sua reputação junto à UEFA, nem mesmo com relação à Fifa, a ponto de ser escalado para mais uma Copa do Mundo.





Em sua primeira Copa, em 2022, ele apitou apenas duas partidas. Na derrota da Argentina por 2 a 1 contra a Arábia Saudita e na vitória da Ingl aterra por 3 a 0 contra País de Gales. Ele aplicou ao todo oito cartões amarelos e nenhum vermelho, além de ter marcado 54 faltas.

A avaliação é de que o esloveno não teve um bom desempenho aos olhos da comissão de arbitragem da Fifa. Os dois jogos foram válidos pela primeira fase e ele não foi mais escalado na Copa do Qatar.





Na temporada europeia 2025/2026, ele dirigiu 14 partidas, sendo apenas duas no campeonato nacional da Eslovênia. Pela Champions League, ele apitou dez partidas, com média de quase três cartões amarelos e 24 faltas marcadas por jogo. No total, ele distribuiu 4 cartões vermelhos. Na competição europeia, os times da casa venceram sete vezes quando Vincic apitou, com duas vitórias dos visitantes e um empate.