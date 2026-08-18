Investimento de R$ 120 milhões: Patrick Ribeiro e Grand anunciam complexo de eventos com capacidade para 15 mil pessoas

Uma sociedade entre a Grand Construtora e o empresário Patrick Ribeiro pretende criar um novo polo para o mercado de entretenimento do Espírito Santo. O projeto prevê um complexo de eventos na Praia dos Recifes, em Vila Velha, com investimento estimado em R$ 120 milhões e capacidade para receber mais de 15 mil pessoas.





Com 30 mil metros quadrados de terreno, o empreendimento terá palco coberto para shows de até 12 mil pessoas, teatro, espaço cerimonial, camarotes privativos e coletivos, além de estacionamento com 1.120 vagas cobertas. A proposta é atender não apenas grandes shows, mas também congressos, eventos corporativos, casamentos, formaturas e outras celebrações.





O projeto arquitetônico já foi aprovado pela Prefeitura de Vila Velha e está na fase de execução do estudo de impacto de vizinhança. A expectativa é criar uma estrutura capaz de receber produções que hoje, segundo os sócios, encontram limitações de infraestrutura no Estado.



