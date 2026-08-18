Investimento de R$ 120 milhões: Patrick Ribeiro e Grand anunciam complexo de eventos com capacidade para 15 mil pessoas

Uma sociedade entre a Grand Construtora e o empresário Patrick Ribeiro pretende criar um novo polo para o mercado de entretenimento do Espírito Santo. O projeto prevê um complexo de eventos na Praia dos Recifes, em Vila Velha, com investimento estimado em R$ 120 milhões e capacidade para receber mais de 15 mil pessoas.
Com 30 mil metros quadrados de terreno, o empreendimento terá palco coberto para shows de até 12 mil pessoas, teatro, espaço cerimonial, camarotes privativos e coletivos, além de estacionamento com 1.120 vagas cobertas. A proposta é atender não apenas grandes shows, mas também congressos, eventos corporativos, casamentos, formaturas e outras celebrações.
O projeto arquitetônico já foi aprovado pela Prefeitura de Vila Velha e está na fase de execução do estudo de impacto de vizinhança. A expectativa é criar uma estrutura capaz de receber produções que hoje, segundo os sócios, encontram limitações de infraestrutura no Estado.
“Unimos a nossa engenharia e a nossa eterna busca pelo novo à bagagem do Patrick para entregar uma plataforma multiuso sensacional, gerando emprego e movimentando o turismo. Não estamos construindo apenas uma casa de eventos; estamos abrindo um novo vetor econômico para o Estado. O capixaba não precisará mais viajar para ver o seu show favorito com a qualidade que ele merece. E vai passar a receber pessoas de todo o país nesses grandes eventos”, afirma Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora.
A experiência de Patrick Ribeiro no mercado de entretenimento é combinada à estrutura empresarial da construtora para criar um espaço com foco também nas demandas técnicas de grandes produções.
“Estamos projetando um espaço pensado do ponto de vista técnico e do público: com acústica de ponta, camarins no padrão das grandes arenas internacionais, acessibilidade e a logística que o artista exige. Algo sem precedentes no Estado”, completa Patrick Ribeiro.
Além da operação de eventos, o projeto mira impactos na cadeia de serviços, turismo e economia local ao ampliar a capacidade do Espírito Santo de receber grandes produções e públicos de outros estados.
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