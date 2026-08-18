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Em Vila Velha

Investimento de R$ 120 milhões: Patrick Ribeiro e Grand anunciam complexo de eventos com capacidade para 15 mil pessoas

O projeto, de 30 mil metros quadrados, terá palco coberto, teatro, cerimonial, camarotes privativos e coletivos, além de estacionamento com 1.120 vagas cobertas

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 19:00

Públicado em 

18 ago 2026 às 19:00
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Rodrigo Barbosa e Patrick Ribeiro com a maquete do novo empreendimento
Divulgação

Uma sociedade entre a Grand Construtora e o empresário Patrick Ribeiro pretende criar um novo polo para o mercado de entretenimento do Espírito Santo. O projeto prevê um complexo de eventos na Praia dos Recifes, em Vila Velha, com investimento estimado em R$ 120 milhões e capacidade para receber mais de 15 mil pessoas.


Com 30 mil metros quadrados de terreno, o empreendimento terá palco coberto para shows de até 12 mil pessoas, teatro, espaço cerimonial, camarotes privativos e coletivos, além de estacionamento com 1.120 vagas cobertas. A proposta é atender não apenas grandes shows, mas também congressos, eventos corporativos, casamentos, formaturas e outras celebrações.


O projeto arquitetônico já foi aprovado pela Prefeitura de Vila Velha e está na fase de execução do estudo de impacto de vizinhança. A expectativa é criar uma estrutura capaz de receber produções que hoje, segundo os sócios, encontram limitações de infraestrutura no Estado.


“Unimos a nossa engenharia e a nossa eterna busca pelo novo à bagagem do Patrick para entregar uma plataforma multiuso sensacional, gerando emprego e movimentando o turismo. Não estamos construindo apenas uma casa de eventos; estamos abrindo um novo vetor econômico para o Estado. O capixaba não precisará mais viajar para ver o seu show favorito com a qualidade que ele merece. E vai passar a receber pessoas de todo o país nesses grandes eventos”, afirma Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora.


A experiência de Patrick Ribeiro no mercado de entretenimento é combinada à estrutura empresarial da construtora para criar um espaço com foco também nas demandas técnicas de grandes produções.


“Estamos projetando um espaço pensado do ponto de vista técnico e do público: com acústica de ponta, camarins no padrão das grandes arenas internacionais, acessibilidade e a logística que o artista exige. Algo sem precedentes no Estado”, completa Patrick Ribeiro.


Além da operação de eventos, o projeto mira impactos na cadeia de serviços, turismo e economia local ao ampliar a capacidade do Espírito Santo de receber grandes produções e públicos de outros estados.

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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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