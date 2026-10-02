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Ebrand amplia programa de estágio com videocast e aproximação com veículos de comunicação

O "Conectando Talentos" chega à quinta edição e amplia a experiência dos estudantes com vivências em clientes, fornecedores e veículos de comunicação

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 17:03

Públicado em 

02 out 2026 às 17:03
Mariana Perini

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Mariana Perini Mariana Perini
Marcela Tessarolo, Mayara Junquilho, Nicolly Freita, Rafael Andaku e Victor Mazzei / Crédito: Divulgação  


A ebrand abriu as inscrições para a quinta edição do Conectando Talentos, programa de estágio que busca aproximar estudantes de Publicidade e Propaganda da realidade do mercado de comunicação. Durante seis meses, os participantes passam pelas seis áreas da agência — Design, Redação, Audiovisual, Mídia, Atendimento e Performance — e, uma semana por mês, vivenciam também a rotina de clientes e fornecedores parceiros, entre eles Grupo Tristão, Kurumá, Fucape e Escola São Domingos. A proposta é permitir que os estudantes conheçam os dois lados da relação entre agência e cliente.


Com quatro edições realizadas, o Conectando Talentos já tem um resultado que ganhou destaque no mercado: Nicolly Freitas, participante da terceira edição, em 2024, conquistou o Colibri de Ouro neste ano na categoria Estudante. Em depoimento sobre a experiência, ela afirma que o programa foi um “divisor de águas” em sua trajetória e a ajudou a identificar na redação publicitária sua área de maior interesse.


"Um mercado forte não se constrói apenas contratando bons profissionais. É preciso ajudar a formá-los. E foi com esse propósito que nasceu o Conectando Talentos. Acredito que um dos maiores legados da ebrand nestes 25 anos é o grande número de talentos que começou a carreira aqui", declarou Rafael Andaku, um dos sócios da agência.


Neste ano, o programa também ganhou um videocast, que já tem dois episódios publicados. O primeiro, "Do estágio ao Prêmio Colibri", conta a trajetória de Nicolly Freitas, ex-participante do programa que venceu a categoria Estudante do Prêmio Colibri 2026. Já o segundo, "Da sala de aula ao mercado de trabalho", reúne Rafael e Mayara Junquilho, também sócia da empresa, o professor de Publicidade da Faesa Victor Mazzei e a coordenadora do curso de Publicidade da UVV, Marcela Tessarolo, em uma conversa sobre formação, estágio, inteligência artificial e as expectativas do mercado capixaba para os novos profissionais.


A quinta edição amplia a experiência para além da agência, incluindo veículos de comunicação no circuito de formação. A proposta é fazer com que os estudantes possam passar uma semana em um veículo, conhecendo na prática sua rotina e uma área relacionada à sua formação. Em contrapartida, as empresas parceiras terão suas marcas presentes na divulgação do programa, que inclui outdoor, hotsite, redes sociais e materiais enviados às faculdades.


As inscrições para a quinta edição ficam abertas até 23 de outubro neste link. 



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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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