Casagrande acelera expansão e aposta em novo formato de hipermercado em Cariacica

A rede Casagrande está acelerando seu plano de expansão no Espírito Santo e no Sul da Bahia. Na terça-feira (29), inaugurou um hipermercado de 3.500 m² em Porto de Cariacica, com 250 empregos diretos, em um formato que amplia a atuação da rede para além das categorias tradicionais de supermercado.
A nova unidade reúne alimentos e limpeza, mas também moda, cama, mesa e banho, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, além de restaurante próprio. O modelo inclui ainda parcelamento de até 12 vezes sem juros em eletro e até oito vezes em cama, mesa e banho.
A estratégia é aumentar o tíquete e concentrar em uma única operação diferentes demandas de consumo, disputando categorias que tradicionalmente ficam fora do supermercado. Com isso, o Casagrande amplia a concorrência regional também no varejo de bens duráveis e itens para a casa.
O movimento faz parte de uma expansão que inclui um novo Centro de Distribuição e Logística em Linhares, uma loja no bairro Canivete, outra em São Mateus e uma unidade em Prado, no Sul da Bahia. Fundado em Linhares em 1979, o Casagrande soma mais de 30 lojas nos dois Estados e emprega mais de 4 mil pessoas.
A expansão também reforça a estratégia logística da companhia no Norte capixaba, onde a rede mantém oito lojas em Linhares e prepara uma nova estrutura de distribuição. O plano combina crescimento de pontos de venda com aumento da capacidade operacional para sustentar a presença da marca na região.
[Edição de aniversário]
Rede Gazeta e Camarote Vix: contrato sela parceria para o Carnaval de Vitória, que celebra 10 anos do espaço em 2027
A edição de 10 anos do Camarote Vix ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (30), com a assinatura do contrato entre a Booa Produções, a Aquarius Produções e a Rede Gazeta. A formalização aconteceu nesta tarde, na Rede Gazeta, com a presença dos responsáveis pelas produtoras, diretores e jornalistas.
Mais do que marcar a parceria para a próxima edição, a união amplia o potencial de comunicação do Carnaval de Vitória e ajuda a projetar o evento para além do Espírito Santo. Com a força de produção e entretenimento das duas produtoras e o alcance da Rede Gazeta, a estratégia é dar mais visibilidade nacional ao Carnaval capixaba e fortalecer Vitória no calendário de grandes eventos do país.
O Camarote Vix completa 10 anos em 2027 e prepara uma edição comemorativa com uma estratégia que amplia a programação e a experiência oferecida ao público. Pela primeira vez, o espaço terá uma atração nacional também no sábado, além de projetos musicais criados especialmente para a celebração.
A festa acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, no Sambão do Povo. Na sexta-feira, Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, será a principal atração nacional, ao lado do DJ Lukão. A noite terá ainda o “Varandão do Breno e Bernardo”, projeto especial criado para a edição de 10 anos.
No sábado, a aposta nacional é o LOCOS, projeto dos DJs cariocas Luckas e Rapha, que mistura funk, música eletrônica, performance e audiovisual. Samba Jr. e DJ Leandro Netto completam a programação.
“Chegar aos 10 anos nos permite olhar para tudo o que construímos e, ao mesmo tempo, pensar no que ainda podemos fazer diferente. Por isso, estamos trazendo atração nacional também para o sábado e preparando novidades para comemorar essa década”, afirma Márcio Ribeiro, da Booa Produções.
“Quando criamos o Camarote Vix, queríamos construir uma marca que tivesse identidade e que fizesse parte do Carnaval capixaba. Chegar aos 10 anos e ver o Vix ocupando esse lugar na avenida mostra que um trabalho sério, feito com dedicação, constância e respeito ao público, permanece. Hoje, o Camarote Vix é reconhecido como sinônimo de experiência, encontro e diversão no Sambão do Povo. São 10 anos de uma história construída edição após edição e que continua se renovando”, destaca Mateus Carvalho, criador da marca Camarote Vix.
[Mentoria]
Antonio Toledo inicia novo ciclo após oito anos à frente da Timenow
Depois de quase oito anos como CEO da Timenow, Antonio Toledo encerrou em agosto um ciclo executivo e inicia uma nova etapa profissional, com atuação em conselhos, mentoria de executivos e está à frente da HighBar Platform, plataforma voltada a estratégia, execução e criação de valor para empresas.
Na Timenow, Toledo liderou uma operação que chegou a mais de 2.500 pessoas, com atuação no Brasil, Estados Unidos e Europa. Antes, o executivo passou 12 anos na Samarco, onde ocupou diferentes posições de gestão.
“O que eu levo é repertório: crescimento acelerado, crise, internacionalização e decisões difíceis. É isso que quero colocar à disposição de mais de uma organização ao mesmo tempo, pela HighBar Platform e pelos conselhos em que atuo. Liderança começa antes do cargo e continua depois dele”, afirma Toledo.
O novo ciclo também marca a estreia do executivo como autor. “Barra Alta Sempre: Como construir carreiras, equipes e empresas acima da média”, publicado pela Actual, selo da Editora Almedina, reúne aprendizados de sua trajetória em liderança, estratégia, cultura e execução.
O livro está em pré-venda, com entrega a partir de 17 de outubro, e terá lançamentos em Vitória e São Paulo em novembro. As datas e locais ainda serão divulgados.
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