Casagrande acelera expansão e aposta em novo formato de hipermercado em Cariacica





A edição de 10 anos do Camarote Vix ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (30), com a assinatura do contrato entre a Booa Produções, a Aquarius Produções e a Rede Gazeta. A formalização aconteceu nesta tarde, na Rede Gazeta, com a presença dos responsáveis pelas produtoras, diretores e jornalistas.





Mais do que marcar a parceria para a próxima edição, a união amplia o potencial de comunicação do Carnaval de Vitória e ajuda a projetar o evento para além do Espírito Santo. Com a força de produção e entretenimento das duas produtoras e o alcance da Rede Gazeta, a estratégia é dar mais visibilidade nacional ao Carnaval capixaba e fortalecer Vitória no calendário de grandes eventos do país.





O Camarote Vix completa 10 anos em 2027 e prepara uma edição comemorativa com uma estratégia que amplia a programação e a experiência oferecida ao público. Pela primeira vez, o espaço terá uma atração nacional também no sábado, além de projetos musicais criados especialmente para a celebração.





A festa acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, no Sambão do Povo. Na sexta-feira, Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque, será a principal atração nacional, ao lado do DJ Lukão. A noite terá ainda o “Varandão do Breno e Bernardo”, projeto especial criado para a edição de 10 anos.





No sábado, a aposta nacional é o LOCOS, projeto dos DJs cariocas Luckas e Rapha, que mistura funk, música eletrônica, performance e audiovisual. Samba Jr. e DJ Leandro Netto completam a programação.





“Chegar aos 10 anos nos permite olhar para tudo o que construímos e, ao mesmo tempo, pensar no que ainda podemos fazer diferente. Por isso, estamos trazendo atração nacional também para o sábado e preparando novidades para comemorar essa década”, afirma Márcio Ribeiro, da Booa Produções.





“Quando criamos o Camarote Vix, queríamos construir uma marca que tivesse identidade e que fizesse parte do Carnaval capixaba. Chegar aos 10 anos e ver o Vix ocupando esse lugar na avenida mostra que um trabalho sério, feito com dedicação, constância e respeito ao público, permanece. Hoje, o Camarote Vix é reconhecido como sinônimo de experiência, encontro e diversão no Sambão do Povo. São 10 anos de uma história construída edição após edição e que continua se renovando”, destaca Mateus Carvalho, criador da marca Camarote Vix.