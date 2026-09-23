Responsável por 78,5% das exportações brasileiras de rochas, Espírito Santo fatura US$ 1,16 bilhão em vendas ao exterior





O Espírito Santo chega à Marmomac 2026, em Verona, com um peso que ajuda a explicar a presença brasileira em um dos principais eventos mundiais da indústria de rochas naturais. Em 2025, o Estado respondeu por 78,5% das exportações brasileiras do setor, com US$ 1,16 bilhão em vendas ao exterior, o maior faturamento já registrado pela indústria capixaba de rochas.





É esse protagonismo que empresas e entidades ligadas ao Espírito Santo levam à Itália nesta semana. A Marmomac começou ontem (22), vai até 25 de setembro e terá, pelo segundo ano consecutivo, um hall inteiro dedicado ao Brasil. São 42 empresas brasileiras no Hall 1, sendo 32 no Pavilhão 'It’s Natural', promovido pelo Centrorochas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Outras dez empresas participam com estandes próprios.





O momento é especialmente favorável aos quartzitos, material que ganhou espaço na pauta de exportações capixabas. No ano passado, o Espírito Santo exportou US$ 703,3 milhões em quartzitos, alta de 32,5% sobre 2024. O avanço ajudou a compensar a retração nas vendas externas de granitos e mármores e acompanha a mudança no perfil da demanda internacional.





A própria Itália é um mercado estratégico. Em 2025, o Brasil exportou US$ 117,7 milhões em rochas naturais para o país, crescimento de 42,2% em relação ao ano anterior. Desse total, os quartzitos representaram US$ 85,6 milhões, com alta de 66,7%.



