Prêmio Colibri: Rede Gazeta tem seis indicações no Oscar da Publicidade

Do acesso à educação de qualidade à ascensão social em uma geração. Um levantamento do Instituto Ponte, que completa 12 anos em setembro, mostra o impacto da formação na trajetória econômica dos jovens atendidos: ao concluir a graduação, eles passam a ganhar, em média, sete vezes mais do que a renda per capita de suas famílias quando ingressaram no programa. Entre os que concluíram o ensino superior, 94% estão inseridos no mercado de trabalho.





Ao longo de sua trajetória, o Instituto já conectou 718 jovens à educação de qualidade e atualmente acompanha 166 estudantes no ensino superior. A organização atua em 19 estados e tem como principal frente o Pro Bono Escolar, que viabiliza vagas em instituições privadas para estudantes de alto desempenho e sem condições financeiras de arcar com as mensalidades.





São 132 instituições parceiras, responsáveis por 963 bolsas em 12 anos: 427 para ensino fundamental e médio, 436 para cursos de idiomas e 100 para pré-vestibulares. O investimento estimado chega a R$ 53 milhões.





O trabalho também envolve ações para evitar que a condição financeira comprometa a permanência dos estudantes. Além das bolsas, os jovens recebem acompanhamento pedagógico, atendimento psicológico, material didático, uniforme, alimentação e auxílio-transporte. Ao longo dos 12 anos, 596 voluntários já participaram da iniciativa. A taxa de retenção dos jovens selecionados é de 81%.





Para Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, a articulação entre empresas e sociedade civil é fundamental para ampliar o acesso a oportunidades e reduzir desigualdades. “Essa sinergia sustenta o crescimento econômico do país no longo prazo, mas garante, antes disso, um direito humano: a educação de qualidade para todos e a ascensão social em uma geração”, afirma.





O Instituto Ponte foi incluído sete vezes no ranking das 100 Melhores ONGs do Brasil, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025. O reconhecimento considera critérios como gestão, governança, transparência e capacidade de transformar recursos em resultados.





Em 2023, a organização foi eleita a Maior ONG do Espírito Santo.