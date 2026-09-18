Prêmio Colibri: Rede Gazeta tem seis indicações no Oscar da Publicidade

A criatividade da Rede Gazeta e de seus parceiros volta a ganhar espaço no principal palco da publicidade capixaba. Em 2026, o maior grupo de comunicação do Espírito Santo soma seis indicações ao Prêmio Colibri, conhecido como o “Oscar da Publicidade Capixaba”. São três nomes concorrendo na premiação referente aos Profissionais do Ano e três trabalhos indicados na premiação das Agências, em projetos desenvolvidos para diferentes frentes da Rede. As cerimônias de coroação dos vencedores serão realizadas nos dias 23 e 24 de setembro, em Vitória.
Na disputa entre os profissionais do ano, o gerente de Negócios Públicos, Giliard Ferreira, concorre na categoria “Executivo de Contas” pelo case “Minuto Cesan”, em parceria com a agência Ampla Comunicação. O mesmo projeto ainda leva a indicação de Dani Carla, apresentadora do Em Movimento da TV Gazeta, para o shortlist na categoria “Creators”. Já Bruninho Andrade, da Rádio Litoral FM, também concorre na categoria “Creators” com a produção guiada pelo conceito “Aniversário Atacado Vem. Gigantão para você economizar mais”, desenvolvida também em parceria com a agência Ampla Comunicação.
No Prêmio Colibri Agências, a Rede Gazeta também está representada entre os finalistas, em parceria com agências capixabas. A Conteúdo Gestão de Ideias concorre em duas categorias: em “Rádio – Jingle Institucional ou Varejo”, com o projeto “Belezas do Norte – Em cada canto, mil encantos”, da TV Gazeta Norte; e em “Design – Identidade Visual”, com a iniciativa “Belezas do Sul – Em cada canto, mil encantos”, da TV Gazeta Sul.
Também na categoria “Design – Identidade Visual”, a Prósper Comunicação é finalista com a assinatura visual da edição comemorativa de 20 anos do Pedra Azul Summit 2025, encontro anual de lideranças realizado pela Rede Gazeta na região das Montanhas do Espírito Santo.
Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, as várias indicações representam o reconhecimento de um trabalho construído em sintonia com as necessidades dos anunciantes e do mercado.
"O Colibri tem um papel importante para todo o nosso mercado porque valoriza ideias, profissionais e projetos que ajudam a movimentar a comunicação capixaba. Para a Rede Gazeta, estar entre os indicados é também reconhecer o trabalho conjunto entre nossos times, agências e parceiros, que todos os dias buscam criar soluções relevantes que conectam marcas a pessoas e fortalecem nossa missão de contribuir para o desenvolvimento do Estado", destaca.
Júri tem nomes de peso da criatividade nacional
A publicidade capixaba será avaliada por um júri formado por 25 profissionais de diferentes áreas da comunicação e da indústria criativa, com experiências em grandes agências, marcas e projetos no Brasil e no exterior.
Entre os nomes estão profissionais ligados a empresas como Wieden+Kennedy, GUT, Artplan, Talent, além de criativos com passagens e trabalhos para marcas como Google, Netflix, Spotify, Apple, Nike, Coca-Cola, Uber e Mercado Livre. A lista também reúne talentos que começaram a carreira no Espírito Santo e hoje atuam em outros mercados, como João Bonna, criativo capixaba radicado em Toronto, e Júlia Reis Gama, redatora da Wieden+Kennedy em São Paulo.
Realizado pelo Sinapro.ES, o Festival Colibri chega este ano ao conceito “Absolute Cinema” e amplia a conexão entre a produção publicitária do Estado e referências de outros mercados. O Prêmio Colibri Agências contempla dez áreas, entre elas TV e Cinema, Rádio e Áudio, Out of Home, Design, Digital, Case de Sucesso e Campanha.
A programação acontece nos dias 23 e 24 de setembro. O Colibri Summit será realizado no Brizz Bar, no dia 23, e a cerimônia de premiação acontece no dia seguinte, no Na Vista.
[Acesso à educação]
Educação faz renda de jovens do Instituto Ponte chegar a sete vezes a da família
Do acesso à educação de qualidade à ascensão social em uma geração. Um levantamento do Instituto Ponte, que completa 12 anos em setembro, mostra o impacto da formação na trajetória econômica dos jovens atendidos: ao concluir a graduação, eles passam a ganhar, em média, sete vezes mais do que a renda per capita de suas famílias quando ingressaram no programa. Entre os que concluíram o ensino superior, 94% estão inseridos no mercado de trabalho.
Ao longo de sua trajetória, o Instituto já conectou 718 jovens à educação de qualidade e atualmente acompanha 166 estudantes no ensino superior. A organização atua em 19 estados e tem como principal frente o Pro Bono Escolar, que viabiliza vagas em instituições privadas para estudantes de alto desempenho e sem condições financeiras de arcar com as mensalidades.
São 132 instituições parceiras, responsáveis por 963 bolsas em 12 anos: 427 para ensino fundamental e médio, 436 para cursos de idiomas e 100 para pré-vestibulares. O investimento estimado chega a R$ 53 milhões.
O trabalho também envolve ações para evitar que a condição financeira comprometa a permanência dos estudantes. Além das bolsas, os jovens recebem acompanhamento pedagógico, atendimento psicológico, material didático, uniforme, alimentação e auxílio-transporte. Ao longo dos 12 anos, 596 voluntários já participaram da iniciativa. A taxa de retenção dos jovens selecionados é de 81%.
Para Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, a articulação entre empresas e sociedade civil é fundamental para ampliar o acesso a oportunidades e reduzir desigualdades. “Essa sinergia sustenta o crescimento econômico do país no longo prazo, mas garante, antes disso, um direito humano: a educação de qualidade para todos e a ascensão social em uma geração”, afirma.
O Instituto Ponte foi incluído sete vezes no ranking das 100 Melhores ONGs do Brasil, nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025. O reconhecimento considera critérios como gestão, governança, transparência e capacidade de transformar recursos em resultados.
Em 2023, a organização foi eleita a Maior ONG do Espírito Santo.
[Esquenta]
Marcas apostam no movimento e na experiência do Circuito Vital
O Circuito Vital, que acontece neste sábado (19), no Na Vista, na Enseada do Suá, também movimenta o mercado ao reunir marcas que acreditam no poder do esporte, da música e da cultura para criar novas experiências de conexão com o público.
A iniciativa conta com parceiros de diferentes segmentos, que integram a programação e ajudam a construir a experiência do evento. Entre as marcas parceiras estão Amstel, Beats, Shopping Vitória, Red Bull, Fast Nutri, Nuvem, Tuti Fruti, Ibyra, Vibowls, Bueno Mate, BemditoFit, Liquidz e Don Camaleone.
A programação começa pela manhã, com corrida de aquecimento e treino funcional, e segue com música, ativações das marcas e happy hour, com surpresas preparadas para o público no pós-treino.
A proposta é transformar uma manhã de esporte em uma experiência completa e, ao mesmo tempo, aquecer os motores para o Vital 2026, que acontece nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambódromo de Vitória.
Com o tema “Chame Gente”, maior carnaval fora de época do Sudeste reúne grandes nomes da música baiana e nacional em uma programação que combina trios elétricos e camarotes.