Está passando por um momento difícil? Conheça 7 preces espíritas para diferentes momentos da vida

Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me achar em sofrimento, e que me sustentem se desfalecer. Faz, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade; que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, enfim, que neles eu encontre a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola.