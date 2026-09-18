MEIs conseguem fechar R$ 1,5 milhão em serviços para órgãos públicos no ES

Microempreendedores individuais (MEIs) do Espírito Santo já fecharam R$ 1,5 milhão em contratos por meio do Contrata+Brasil, plataforma do governo federal que reúne demandas de órgãos públicos e propostas de pequenos prestadores de serviços. Desde a implantação do programa, foram realizadas 160 contratações no Estado, com valor médio de cerca de R$ 8 mil por serviço.





Entre os serviços contratados estão trabalhos de pedreiros, eletricistas e encanadores, além de reparos e fornecimento de alimentação, como coffee breaks. As demandas podem partir de escolas, unidades básicas de saúde (UBSs), prefeituras e outros órgãos públicos.





Apesar das 160 contratações, os negócios ainda estão concentrados em poucos municípios capixabas. Mais de 40 prefeituras já aderiram ao Contrata+Brasil, mas Fundão e Santa Teresa respondem, juntos, por mais de 90% das contratações feitas pelas cidades até o momento.