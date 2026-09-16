Abertas inscrições para participar do evento EmpoderaDonas

Já estão abertas as inscrições para o EmpoderaDonas 2026, evento de empreendedorismo feminino que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.
Esta é a terceira edição do encontro, que tem como objetivo conectar empreendedoras, lideranças e especialistas de todo o país. A expectativa é reunir mais de 8,5 mil participantes presenciais, além de alcançar uma audiência superior a 10 mil espectadores na transmissão on-line.
O evento contará com palcos de conteúdo simultâneos, centenas de expositoras na feira de negócios e mentorias individuais voltadas para o fortalecimento da gestão de empresas lideradas por mulheres.
As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento. A entrada estará sujeita à lotação do espaço e, para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.
A gestora do Sebrae Delas e de Afroempreendedorismo do Sebrae/ES, Lisandra Carneiro, destaca que a ampliação do alcance do evento potencializa o empreendedorismo feminino e abre novas oportunidades para quem deseja começar a empreender ou já comanda o próprio negócio.
“Serão dois dias de aprendizado, inspiração e muitas oportunidades para fortalecer negócios, ampliar redes e valorizar o protagonismo das mulheres. Vitória vai receber mulheres de diferentes lugares, histórias e trajetórias, e espero ver muita gente fazendo parte desse movimento conosco”, afirma.
De acordo com o Sebrae, o Brasil soma mais de 10 milhões de mulheres à frente de empresas.
A edição de 2026 foi desenhada para dar visibilidade e gerar oportunidades reais a nichos específicos do mercado, incluindo painéis e trilhas focadas em mulheres negras, mães empreendedoras, mulheres com mais de 60 anos (longevidade), pessoas com deficiência (PCDs) e negócios de territórios periféricos.
O local também contará com o espaço infantil Empoderadinhas, que oferecerá serviço de apoio e monitoria especializada durante todo o período de atividades, garantindo que as mães participem da programação com tranquilidade.
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