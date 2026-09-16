Abertas inscrições para participar do evento EmpoderaDonas

Já estão abertas as inscrições para o EmpoderaDonas 2026, evento de empreendedorismo feminino que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.





Esta é a terceira edição do encontro, que tem como objetivo conectar empreendedoras, lideranças e especialistas de todo o país. A expectativa é reunir mais de 8,5 mil participantes presenciais, além de alcançar uma audiência superior a 10 mil espectadores na transmissão on-line.





O evento contará com palcos de conteúdo simultâneos, centenas de expositoras na feira de negócios e mentorias individuais voltadas para o fortalecimento da gestão de empresas lideradas por mulheres.