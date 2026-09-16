AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Empreendedorismo

Abertas inscrições para participar do evento EmpoderaDonas

Evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 12:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2026 às 12:36
Evento reforça o empreendedorismo feminino  Rodrigo Gavini

Já estão abertas as inscrições para o EmpoderaDonas 2026, evento de empreendedorismo feminino que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.


Esta é a terceira edição do encontro, que tem como objetivo conectar empreendedoras, lideranças e especialistas de todo o país. A expectativa é reunir mais de 8,5 mil participantes presenciais, além de alcançar uma audiência superior a 10 mil espectadores na transmissão on-line.


O evento contará com palcos de conteúdo simultâneos, centenas de expositoras na feira de negócios e mentorias individuais voltadas para o fortalecimento da gestão de empresas lideradas por mulheres.

As inscrições podem ser feitas no site oficial do eventoA entrada estará sujeita à lotação do espaço e, para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais. 


A gestora do Sebrae Delas e de Afroempreendedorismo do Sebrae/ES, Lisandra Carneiro, destaca que a ampliação do alcance do evento potencializa o empreendedorismo feminino e abre novas oportunidades para quem deseja começar a empreender ou já comanda o próprio negócio. 


“Serão dois dias de aprendizado, inspiração e muitas oportunidades para fortalecer negócios, ampliar redes e valorizar o protagonismo das mulheres. Vitória vai receber mulheres de diferentes lugares, histórias e trajetórias, e espero ver muita gente fazendo parte desse movimento conosco”, afirma.

De acordo com o Sebrae, o Brasil soma mais de 10 milhões de mulheres à frente de empresas.


A edição de 2026 foi desenhada para dar visibilidade e gerar oportunidades reais a nichos específicos do mercado, incluindo painéis e trilhas focadas em mulheres negras, mães empreendedoras, mulheres com mais de 60 anos (longevidade), pessoas com deficiência (PCDs) e negócios de territórios periféricos.


O local também contará com o espaço infantil Empoderadinhas, que oferecerá serviço de apoio e monitoria especializada durante todo o período de atividades, garantindo que as mães participem da programação com tranquilidade.

Leia Mais Sobre Empreendedorismo

Farmacêutica transforma graviola do quintal de casa em cosméticos

Empresária transforma R$ 800 em negócio que fatura R$ 8 milhões no ES

Mãe transforma brinquedos usados da filha em negócio de sucesso

A vida traz desafios disfarçados de oportunidade, diz Giovanna Antonelli no ES

Empoderadonas: Sebrae coloca empreendedorismo feminino em foco

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empreendedorismo Feminino Empreendedorismo Tá no Lucro - Empreendedorismo Sebrae
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série brasileira
Prime Video cancela 'Cangaço Novo' após duas temporadas; Alice Carvalho lamenta
As chamas foram controladas pela Defesa Civil Municipal na noite de terça-feira (15)
Incêndio atinge ponto de descarte de resíduos em área industrial de João Neiva
Imagem de destaque
Entenda como o jejum intermitente pode ser um aliado na sua saúde e perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados