Em carta ao ministro da Educação, alunos da Ufes reivindicam moradia estudantil

A iniciativa surgiu a partir de conversas da gestão do DCE sobre melhorias na universidade, afirma Michele.





Segundo ela, na tarde anterior à visita do ministro, o diretório foi convidado a participar da cerimônia. Em razão do curto prazo disponível, a carta foi elaborada pela própria gestão, formada atualmente por 21 pessoas. A atual diretoria assumiu há pouco mais de um mês.





Michele afirma que o DCE representa os cerca de 20 mil estudantes de graduação da Ufes. A entidade também atua em conjunto com os movimentos estudantis Correnteza, União da Juventude Comunista (UJC) e Juntos.





A entrega da carta ocorreu durante a cerimônia que marcou a aprovação do curso de Medicina no campus de Alegre, no Sul do Espírito Santo. No documento, os estudantes afirmam que não são contrários à abertura de novos cursos, mas defendem que a expansão da universidade seja acompanhada de investimentos nas graduações já existentes.





“Por isso, diante da aprovação do curso de Medicina em Alegre, queremos deixar uma questão clara: se é para ampliar a universidade pública, que se amplie também o investimento naqueles que fazem a universidade existir”, pontuam.





Em outro trecho, os estudantes reforçam a cobrança: “Também não podemos falar em expansão da universidade enquanto os cursos que já existem enfrentam falta de professores”.