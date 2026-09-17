Medicina da Ufes em Alegre terá 1ª turma em 2027; alunos terão aulas na rede de saúde

Além do curso, que terá 60 vagas disponíveis para a primeira turma, o reitor da Ufes também adiantou que haverá concurso para contratação de profissionais. “Assim como em São Mateus, vamos contratar 60 professores e 30 servidores para trabalhar no curso de Medicina de Alegre. Mas essas contratações virão com o avanço do curso e a abertura de novas turmas”, afirmou Castro.





Segundo o reitor, a previsão é de que o edital com as primeiras vagas para contratação de professores e servidores saia entre o final deste ano e o começo de 2027. “Nós já começamos com as contratações dos profissionais para São Mateus e, em breve, também faremos o mesmo em Alegre”, ressaltou.