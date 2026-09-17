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Início do curso

Medicina da Ufes em Alegre terá 1ª turma em 2027; alunos terão aulas na rede de saúde

A universidade fechou parcerias com o governo do ES e a prefeitura para apoio na formação dos alunos; ministro prometeu hospital universitário na região

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 14:55

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

17 set 2026 às 14:55

A primeira turma do curso de Medicina no campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai começar as aulas no segundo semestre de 2027. A instituição também firmou parcerias com a Prefeitura de Alegre e o governo do Espírito Santo para apoio na formação dos futuros alunos.

No segundo semestre (de 2027), com tranquilidade, teremos o curso de Medicina em Alegre

Eustáquio de Castro, reitor da Ufes

Além do curso, que terá 60 vagas disponíveis para a primeira turma, o reitor da Ufes também adiantou que haverá concurso para contratação de profissionais. “Assim como em São Mateus, vamos contratar 60 professores e 30 servidores para trabalhar no curso de Medicina de Alegre. Mas essas contratações virão com o avanço do curso e a abertura de novas turmas”, afirmou Castro.


Segundo o reitor, a previsão é de que o edital com as primeiras vagas para contratação  de professores e servidores saia entre o final deste ano e o começo de 2027. “Nós já começamos com as contratações dos profissionais para São Mateus e, em breve, também faremos o mesmo em Alegre”, ressaltou.

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O anúncio do novo curso de Medicina em Alegre foi realizado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, que esteve na manhã desta quinta-feira (17) no campus de Goiabeiras, em Vitória, para assinar a portaria que autoriza sua criação.


De acordo com o ministro, os quatro campi da Ufes receberam mais de R$ 150 milhões em investimentos nos últimos anos, incluindo os valores previstos para as primeiras melhorias para acolher o novo curso de Medicina, tanto em Alegre quanto em São Mateus.


“O investimento inicial no campus de Alegre somará algo em torno de R$ 20 milhões. Já temos recursos disponíveis em orçamento. Mas sabemos que é o início de um ciclo de investimentos que vai se estender e trazer muito desenvolvimento para a região”, pontuou Barchini.

Convênios e parcerias para a saúde da região

Segundo o ministro, entre os investimentos futuros está previsto o de um hospital universitário para a região. Mas, por enquanto, a Ufes buscou parcerias com a Prefeitura de Alegre e com o governo do Espírito Santo para garantir as atividades práticas durante a formação dos alunos.


O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, também esteve na assinatura da portaria. Segundo ele, a Ufes pode contar com toda a estrutura do município. “Alegre tem dez unidades de saúde, e todos os alunos poderão atuar (na rede municipal)”, pontuou o prefeito. A previsão é que outros municípios da Região do Caparaó também venham a realizar convênios com a Ufes.

Ministro da Educação na Ufes para assinar portaria de criação do curso de Medicina para o campus de Alegre
Ministro da Educação esteve em Vitória, na Ufes, nesta quinta-feira (17), para assinar a portaria de criação do curso de Medicina para o campus de Alegre. Ângelo Miguel | MEC

A diretora do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS), Taís Cristina Bastos Soares, também confirmou a parceria com o governo do Espírito Santo. “A princípio, temos o Hospital Jerônimo Monteiro, que é estadual e está sendo reformado, inclusive, atendendo às necessidades do curso de Medicina de Alegre”, adianta a diretora.


Mais para frente, a intenção é construir uma unidade do hospital universitário em Alegre. “Mas isso é para médio e longo prazo”, alerta o reitor Eustáquio de Castro. Porém, o prefeito Nirrô Emerick afirma que já está procurando apoio para garantir essa obra para a cidade. “Estamos conversando com a bancada federal, para conseguir os recursos, e também com o governo do Estado, para ajudar na desapropriação da área”, explica.

Novos cursos para o campus de Alegre

Atualmente, na área da saúde, o campus de Alegre oferece as graduações de Nutrição e de Farmácia, com Medicina sendo o terceiro a chegar no campus. Mas a previsão, segundo o reitor da Ufes, é de ampliar a oferta nos próximos anos, dentro de um planejamento de médio prazo. 


“Vamos buscar por opções dentro do programa Universidade Transformadora. Trazer cursos como Terapia Ocupacional e Fisioterapia”, cita Castro.

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