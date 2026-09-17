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Tênis

Fernando Meligeni ministra clínicas em quadras de saibro em Vila Velha

Evento acontece no Taj Home Resort, no dia 3 de outubro

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2026 às 14:50
Fernando Meligeni
Fernando Meligeni Luís Pires / FotoJump

Lenda do esporte brasileiro, o ex-tenista profissional Fernando Meligeni desembarca em Vila Velha no próximo dia 3 de outubro para comandar uma tarde inteiramente dedicada ao tênis e à prática esportiva no Taj Home Resort. O evento marca a entrega técnica das quadras de saibro do Taj, que serão batizadas com o nome do atleta. São duas quadras profissionais de saibro, que seguem os mais rigorosos padrões de medidas e camadas. A programação reunirá convidados entre compradores, praticantes da modalidade e famílias. 


Conhecido popularmente como "Fininho", Fernando Meligeni é um dos nomes mais vitoriosos da história do esporte brasileiro. O atleta alcançou a 25ª posição no ranking mundial da ATP e chegou à semifinal de Roland Garros em 1999, além de ter conquistado três títulos de nível ATP em simples e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003. Meligeni também conquistou o 4º lugar na Olimpíada de Atlanta, em 1996, até hoje o melhor desempenho do tênis brasileiro em Olimpíadas.


Durante o evento no Taj, o ex-tenista comandará duas clínicas infantis (com 12 crianças por quadra) e duas clínicas para adultos (com 6 participantes por quadra), compartilhando fundamentos, técnicas de movimentação e leitura de jogo. 


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