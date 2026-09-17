Fernando Meligeni ministra clínicas em quadras de saibro em Vila Velha

Conhecido popularmente como "Fininho", Fernando Meligeni é um dos nomes mais vitoriosos da história do esporte brasileiro. O atleta alcançou a 25ª posição no ranking mundial da ATP e chegou à semifinal de Roland Garros em 1999, além de ter conquistado três títulos de nível ATP em simples e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003. Meligeni também conquistou o 4º lugar na Olimpíada de Atlanta, em 1996, até hoje o melhor desempenho do tênis brasileiro em Olimpíadas.



