Breno Barcelos promete combate a facções criminosas e desfavelização no ES

Candidato ao governo do Espírito Santo pelo partido Missão, Breno Barcelos afirmou que a prioridade de seu mandato, caso seja eleito em outubro, será combater o crime organizado dentro das comunidades e asfixiar financeiramente as organizações criminosas. Segundo ele, esse combate às facções criminosas faz parte do processo de "desfavelização".
"A gente limpa aquela comunidade desse tipo de vandalismo, desse tipo de atividade criminosa. Depois, implantaremos um sistema de infraestrutura, tanto física quanto social e cultural, dentro da comunidade", propôs o concorrente, durante entrevista ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (17).
Tal projeto de infraestrutura, conforme o candidato, seria iniciado com uma análise dos domicílios em áreas de risco e o deslocamento de seus moradores para lares temporários.
Depois, Breno Barcelos faria a reurbanização do local, realizando a "implantação de escolas, comércio e novos prédios para onde essas pessoas serão deslocadas". Os moradores teriam, então, direito de posse das propriedades.
Para o candidato, a "desfavelização" é essencial para garantir mais segurança aos capixabas e combater o crime organizado no Estado. Segundo ele, os grupos criminosos têm "cobrado dinheiro de empresas" para que elas possam trabalhar nas regiões dominadas por facções.
"Se o Estado se ausenta, a criminalidade volta depois. Isso não pode ocorrer. Isso é uma realidade no nosso Estado que não tá sendo combatida com efetividade e energia. Por isso, apresentamos um plano de governo de combate ao crime organizado de forma efetiva e enérgica", defendeu ele.
Entre as propostas apresentadas por Breno para a área da segurança pública, também constam a maior integração entre órgãos de fiscalização, o fortalecimento da inteligência patrimonial, o combate à infiltração econômica e política do crime nas instituições públicas e na economia formal e a cooperação com outros Estados.
Além disso, o candidato pretende construir um presídio de segurança máxima para membros de facções, inspirado no modelo salvadorenho (Cecot).
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