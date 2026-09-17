Breno Barcelos promete combate a facções criminosas e desfavelização no ES

Depois, Breno Barcelos faria a reurbanização do local, realizando a "implantação de escolas, comércio e novos prédios para onde essas pessoas serão deslocadas". Os moradores teriam, então, direito de posse das propriedades.





Para o candidato, a "desfavelização" é essencial para garantir mais segurança aos capixabas e combater o crime organizado no Estado. Segundo ele, os grupos criminosos têm "cobrado dinheiro de empresas" para que elas possam trabalhar nas regiões dominadas por facções.





"Se o Estado se ausenta, a criminalidade volta depois. Isso não pode ocorrer. Isso é uma realidade no nosso Estado que não tá sendo combatida com efetividade e energia. Por isso, apresentamos um plano de governo de combate ao crime organizado de forma efetiva e enérgica", defendeu ele.





Entre as propostas apresentadas por Breno para a área da segurança pública, também constam a maior integração entre órgãos de fiscalização, o fortalecimento da inteligência patrimonial, o combate à infiltração econômica e política do crime nas instituições públicas e na economia formal e a cooperação com outros Estados.





Além disso, o candidato pretende construir um presídio de segurança máxima para membros de facções, inspirado no modelo salvadorenho (Cecot).